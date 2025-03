Feyenoord-Inter, cambio di percentuali a centrocampo: due novità da Inzaghi!

Alla vigilia di Feyenoord-Inter arrivano due novità sulla probabile formazione nerazzurra. Cambiano le quotazioni per due ballottaggi di Inzaghi a centrocampo.

VIGILIA – Si avvicina sempre di più il ritorno in Champions League dei nerazzurri, che domani sera giocheranno a Rotterdam la prima delle due sfide degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi arriva a Feyenoord-Inter con qualche indisponibilità di troppo, a causa degli infortuni delle ultime settimane. La carenza di giocatori è tutta concentrato a centrocampo, registrando un’emergenza soprattutto sugli esterni. Per questo motivo è sempre più probabile una scelta inusuale da parte dell’allenatore piacentino: schierare Alessandro Bastoni come quinto di sinistra, con la possibilità anche di abbassarsi a formare una linea difensiva a quattro in un eventuale 4-4-2 a partita in corso.

Feyenoord-Inter, Inzaghi apporta delle modifiche a centrocampo: la probabile formazione alla vigilia della sfida di Champions League

IN REGIA – Feyenoord-Inter pone Inzaghi anche di fronte ad altre particolari scelte. Sono principalmente due i ballottaggi a centrocampo, con le percentuali che sembrano cambiate nelle ultime ore. Se fino a poco fa Hakan Calhanoglu sembra potesse partire titolare nonostante la botta rimediata contro il Napoli, adesso è Kristjan Asllani ad apparire in vantaggio per il posto in cabina di regia.

SULLA TRQUARTI – Salgono le quotazioni anche per Piotr Zielinski, che corre verso una maglia dal primo minuto al posto di Henrik Mikhitaryan. Secondo Matteo Barzaghi, che su Sky Sport lancia le due novità nella probabile formazione di Feyenoord-Inter, la scelta potrebbe essere legata sempre all’eventualità di un cambio modulo. Il giornalista, infatti, spiega: «Mkhitaryan è un giocatore che può essere adattato, in caso di sistema a quattro, sull’esterno sinistro con l’abbassamento di Bastoni. Quindi può essere una soluzione molto utile in un momento in cui a sinistra non hai più nessuno. Se dovesse prevalere Zielinski credo che ci sia anche un ragionamento di questo tipo alle spalle. Fermo restando l’importanza del polacco, che soprattutto in Champions League ha fatto della buone cose».

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez.