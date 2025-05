Farris carica: «Andiamo a cercare di concludere un percorso fantastico!»

Farris carica l’Inter a cinque giorni dalla partitissima contro il Psg, che varrà la Champions League a Monaco di Baviera. L’allenatore in seconda crede al gruppo. Queste le sue parole.

LA CARICA DEL MISTER IN SECONDA – A Como ha guidato la squadra dalla panchina mister Massimiliano Farris. L’allenatore in seconda, vice storico di Simone Inzaghi, ha poi parlato successivamente a Rai Radio Sport. Ovviamente, accantonato il rammarico per il mancato 21esimo scudetto, il tecnico si è subito focalizzato sulla finalissima di Champions League contro il Psg. Queste le parole in vista del grandissimo evento, il cui countdown parte ufficialmente oggi con il media open day: «Il rammarico era iniziato domenica scorsa, noi abbiamo fatto la nostra partita, ma complimenti al Napoli, ottimo lavoro della società e dello staff. Adesso ci rimane di andare alla ricerca di qualcosa di talmente grande e bello che è anche difficile pensarlo. Sabato andiamo a Monaco per cercare di concludere un percorso fantastico». Chi non vede l’ora di giocare questa finale è sicuramente Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che nel 2023 a Istanbul giocò solamente sei minuti a causa di un infortunio precedente, potrebbe anche ritirarsi a fine stagione. Mancano esattamente cinque giorni all’appuntamento più importante dell’anno.