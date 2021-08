Fantacalcio Inter: voti, bonus e malus dopo la 2ª giornata di Serie A (Verona-Inter)

Verona-Inter 1-3, buona la seconda per l’Inter di Inzaghi in Serie A. Dopo l’iniziale gol di svantaggio per opera di Ilic, su clamoroso errore di Handanovic, i nerazzurri hanno ripreso il match nel secondo tempo. Prima Lautaro Martinez e poi la grande doppietta del neo-acquisto Correa (subentrato allo stesso Toro) sono riusciti a rimontare e a piegare la squadra di Di Francesco. Di seguito i voti di Verona-Inter con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it.

4 Samir Handanovic = 5 (voto) – 1 (malus gol subito)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Verona-Inter

7,5 Matteo Darmian = 6,5 (voto) + 1 (bonus assist)

6,5 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

6 Stefan de Vrij (no bonus/malus)

6 Milan Skriniar (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Verona-Inter

8 Nicolò Barella = 7 (voto) + 1 (bonus assist)

6,5 Ivan Perisic (no bonus/malus)

6,5 Arturo Vidal (no bonus/malus)

6 Federico Dimarco (no bonus/malus)

5,5 Hakan Calhanoglu (no bonus/malus)

5 Marcelo Brozovic = 5,5 (voto) – 0,5 (malus ammonizione)

SV Stefano Sensi (no voto)

SV Matias Vecino (no voto)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Verona-Inter

14 Joaquin Correa = 8 + 6 (bonus doppietta)

9,5 Lautaro Martinez = 7 (voto) + 3 (bonus gol) – 0,5 (malus ammonizione)

6 Edin Dzeko (no bonus/malus)

Fantamedia Inter in Serie A

Dopo la 2ª giornata di Serie A, la miglior fantamedia non può che averla il Tucu Correa. Impatto devastante dell’argentino, autore di una doppietta che gli è valsa subito un bel 14 di fantamedia. Dall’altro lato, la peggior fantamedia tra i giocatori dell’Inter ricade su Handanovic, che fa segnare un 5. Tra i giocatori di movimento, dopo due giornate è Vecino con 5,5 il peggiore dell’Inter di Simone Inzaghi.