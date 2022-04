Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 33ª giornata di Serie A (Spezia-Inter)

L’Inter ha vinto 1-3 al Picco contro lo Spezia grazie ai gol di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez. Di seguito, i voti di Spezia-Inter con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

5 Samir Handanovic: 6 (voto) – 1 (malus gol subito)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Spezia-Inter

7,5 Danilo D’Ambrosio: 6,5 (voto) + 1 (bonus assist)

6,5 Milan Skriniar (bonus/malus)

6 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

S.V Stefan de Vrij

5,5 Denzel Dumfries (no bonus/malus)

6 Matteo Darmian (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Spezia-Inter

6,5 Nicolò Barella (no bonus/malus)

10 Marcelo Brozovic: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

6,5 Hakan Calhanoglu (no bonus/malus)

6 Arturo Vidal (no bonus/malus)

7,5 Ivan Perisic: 6,5 (voto) + 1 (bonus assist)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Spezia-Inter

5,5 Joaquin Correa (no bonus/malus)

11,5 Lautaro Martinez: 7,5 (gol) + 3 (bonus gol) + 1 (bonus assist)

6 Edin Dzeko (no bonus/malus)

10 Alexis Sanchez: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantamedia Inter

Dopo 33 giornate (una gara in meno dell’Inter da recuperare) il calciatore con la miglior fantamedia all’Inter rimane di pochissimo Edin Dzeko con un 7,77. Si avvicina pericolasamente al primo gradino Lautaro Martinez, ieri gol e assist: 7,76. Al terzo posto rimane saldo Calhanoglu con 7,21. Tra i peggiori c’è sempre Handanovic, la cui fantamedia è sul 5,38. Rimane de Vrij ancora il giocatore di movimento con la peggior fantamedia: 5,61. Per il difensore olandese,pochi minuti in Spezia-Inter.