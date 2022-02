Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 26ª giornata di Serie A (Inter-Sassuolo)

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter, dopo il KO in Champions League. Inter-Sassuolo 0-2, decisivi i gol nel primo tempo di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Di seguito, i voti di Inter-Sassuolo con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

3,5 Samir Handanovic: 5,5 (voto) – 2 (malus gol subiti)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Inter-Sassuolo

6 Milan Skriniar (no bonus/malus)

5 Stefan de Vrij (no bonus/malus)

4,5 Federico Dimarco (no bonus/malus)

5,5 Matteo Darmian (no bonus/malus)

5,5 Denzel Dumfries (no bonus/malus)

S.V Danilo D’Ambrosio

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Inter-Sassuolo

5,5 Roberto Gagliardini (no bonus/malus)

5,5 Nicolò Barella (no bonus/malus)

5 Hakan Calhanoglu (no bonus/malus)

S.V Arturo Vidal

5,5 Ivan Perisic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Inter-Sassuolo

5 Alexis Sanchez (no bonus/malus)

4,5 Lautaro Martinez (no bonus/malus)

6 Edin Dzeko (no bonus/malus)

Fantamedia Inter

Dopo 26 giornate (una gara in meno dell’Inter da recuperare) il calciatore con la miglior fantamedia all’Inter è Edin Dzeko con un 7,74. In caduta libera Lautaro Martinez che si attesta sul 7,55. Sul terzo gradino del podio, infine, Calhanoglu con 7,45. Tra i peggiori c’è sempre Handanovic, la cui fantamedia è sul 5,24. Altra brutta prova per de Vrij, il peggior giocatore di movimento per fantamedia tra le fila nerazzurre: 5,58.