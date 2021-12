Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 19ª giornata di Serie A (Inter-Torino)

Inter-Torino 1-0. Prova meno brillante del solito ma comunque efficace per i nerazzurri che chiudono il 2021 con il primato e la settima vittoria consecutiva in Serie A. Di seguito, i voti di Inter-Torino con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6,5 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Inter-Torino

6 Milan Skriniar (no bonus/malus)

6 Stefan de Vrij (no bonus/malus)

6,5 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

10 Denzel Dumfries: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

S.V Danilo D’Ambrosio

S.V Federico Dimarco

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Inter-Torino

6,5 Arturo Vidal (no bonus/malus)

S.V Stefano Sensi

6 Marcelo Brozovic (no bonus/malus)

6 Hakan Calhanoglu: 6,5 (voto) – 0,5 (malus ammonizione)

6 Matias Vecino (no bonus/malus)

6 Ivan Perisic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Inter-Torino

7,5 Edin Dzeko: 6,5 (voto) + 1 (bonus assist)

5,5 Lautaro Martinez (no bonus/malus)

6 Alexis Sanchez (no bonus/malus)

Fantamedia Inter

Si chiude il 2021 di Serie A e di Fantacalcio. Il girone d’andata premia come miglior fantamedia in casa Inter Lautaro Martinez che fa segnare un 8,16. Per lui, 11 gol fatti in 17 partite giocate. Al secondo posto, si consolida il partner Dzeko. Il bosniaco, forte anche dell’assist messo a referto ieri contro il Torino, ha raggiunto quota 8 di fantamedia. Chiude il podio, a pochissimi punti di distanza, Calhanoglu. Per lui, 7,97.

Passando ai calciatori con la peggior fantamedia. Il capitano nerazzurro Handanovic, nonostante i sei clean sheet consecutivi, chiude con un 5,37 il girone d’andata. Numeri però decisamente positivi rispetto alla prima parte di campionato. Tra i giocatori di movimento, c’è da segnare invece de Vrij. L’olandese si attesta sul 5,64.