Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 18ª giornata di Serie A (Salernitana-Inter)

Salernitana-Inter 0-5. Altra devastante prova dei nerazzurri che volano momentaneamente a +4 sul Milan in campionato. Di seguito, i voti di Salernitana-Inter con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Salernitana-Inter

6,5 Danilo D’Ambrosio (no bonus/malus)

6,5 Stefan de Vrij (no bonus/malus)

6,5 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

6 Federico Dimarco (no bonus/malus)

10 Denzel Dumfries: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

S.V Aleksandar Kolarov

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Salernitana-Inter

5,5 Nicolò Barella: 6 (voto) – 0,5 (malus ammonizione)

6 Arturo Vidal (no bonus/malus)

6,5 Marcelo Brozovic (no bonus/malus)

9,5 Roberto Gagliardini: 6,5 (voto) + 3 (bonus gol)

9 Hakan Calhanoglu: 7,5 (voto) + 2 (bonus assist) – 0,5 (malus ammonizione)

10 Ivan Perisic: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Salernitana-Inter

7,5 Edin Dzeko: 6,5 (voto) + 1 (bonus assist)

10 Alexis Sanchez: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

9,5 Lautaro Martinez: 6,5 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantamedia Inter

Dopo 18 giornate di campionato, Lautaro Martinez stacca tutti per fantamedia all’Inter. Con la rete messa a referto ieri (la quinta consecutiva come Icardi nel 2018), il Toro sale a quota 8,33. Arriva al secondo posto Calhanoglu, autore di un’altra prestazione sontuosa. Il turco supera Dzeko di pochissimi punti e racimola un bell’8,1. Sull’ultimo gradino del podio, c’è proprio il bosniaco con 8,03. L’ex Roma paga sicuramente il magro bottino di reti nelle ultime gare (solo un gol in otto partite di campionato).

Passando ai nerazzurri con la peggior fantamedia. È ancora Samir Handanovic, seppur in fase di miglioramento, il giocatore con il voto più basso: 5,31. Tra i calciatori di movimento, invece, è Stefan de Vrij (5,62). L’olandese ha ritrovato il campo con il Cagliari dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale.