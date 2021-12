Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 16ª giornata di Serie A (Roma-Inter)

Roma-Inter 0-3. Prova disarmante dei nerazzurri all’Olimpico con un tris firmato Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Di seguito, i voti di Roma-Inter con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Roma-Inter

6 Danilo D’Ambrosio (no bonus/malus)

6,5 Milan Skriniar (no bonus/malus)

8 Alessandro Bastoni: 7 (voto) + 1 (bonus assist)

6 Federico Dimarco (no bonus/malus)

10 Denzel Dumfries: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Roma-Inter

6 Nicolò Barella: 6,5 (voto) – 0,5 (malus ammonizione)

6 Arturo Vidal (no bonus/malus)

11,5 Hakan Calhanoglu: 7,5 (voto) + 3 (bonus gol) + 1 (bonus assist)

S.V Stefano Sensi

6,5 Ivan Perisic (no bonus/malus)

6 Matias Vecino (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Roma-Inter

6,5 Joaquin Correa (no bonus/malus)

6 Alexis Sanchez (no bonus/malus)

10 Edin Dzeko: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantamedia Inter

Nonostante la prestazione e la rete messa a referto in Roma-Inter, Dzeko non riesce a superare Lautaro Martinez in vetta ai giocatori nerazzurri con la miglior fantamedia al Fantacalcio. Dopo 16 giornate, infatti, è ancora il Toro a comandare con il suo 8,15. Il bosniaco si avvicina a quota 8,07. Continua la sua ascesa anche Calhanoglu, che ieri ha firmato il suo quarto gol nelle ultime cinque gare di campionato. La sua fantamedia è pari al 7,77.

Passando ai nerazzurri con la peggior fantamedia. È ancora Samir Handanovic, seppur in fase di miglioramento, il giocatore con il voto più basso: 5,22. Tra i calciatori di movimento, invece, è Stefan de Vrij (5,5). L’olandese, però, ha dovuto saltare le ultime quattro gare contro Napoli, Venezia, Spezia e Roma.