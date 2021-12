Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 15ª giornata di Serie A (Inter-Spezia)

Inter-Spezia 2-0. I nerazzurri hanno ottenuto il quarto successo consecutivo tra campionato e Champions League. Battuto lo Spezia grazie alle marcature di Gagliardini e Lautaro Martinez. Di seguito, i voti di Inter-Spezia con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6,5 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Inter-Spezia

6 Danilo D’Ambrosio (no bonus/malus)

6,5 Milan Skriniar (no bonus/malus)

6,5 Federico Dimarco (no bonus/malus)

6,5 Denzel Dumfries (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Inter-Spezia

10 Roberto Gagliardini: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

S.V Arturo Vidal

6 Marcelo Brozovic (no bonus/malus)

S.V Matias Vecino

6,5 Hakan Calhanoglu (no bonus/malus)

6 Stefano Sensi (no bonus/malus)

6,5 Ivan Perisic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Inter-Spezia

11 Lautaro Martinez: 7,5 (voto) + 3 (bonus gol) + 1 (bonus assist) – 0,5 (malus ammonizione)

6 Edin Dzeko (no bonus/malus)

6,5 Joaquin Correa (no bonus/malus)

6 Alexis Sanchez (no bonus/malus)

Fantamedia Inter

Dopo 15 giornate di campionato, il giocatore dell’Inter con la miglior fantamedia è Lautaro Martinez. Con la rete messa a segno nella giornata di ieri, il Toro ha superato Edin Dzeko. Per lui, media pari all’8,15 forte degli otto gol realizzati. Scivola, dunque, al secondo posto il bosniaco che si ferma sul 7,93. Il cigno di Sarajevo non segna in campionato da ben sei partite. Rimane saldo sull’ultimo gradino del podio Hakan Calhanoglu che fa registrare un 7,46.

Dall’altro lato, la peggior fantamedia tra i giocatori dell’Inter ricade ancora su Samir Handanovic, che fa segnare un 5,17 (miglioramenti). Tra i giocatori di movimento, dopo 15 giornate è Stefan de Vrij con 5,5. Statistica non migliorata a causa dell’assenza per infortunio nelle ultime tre uscite di Serie A.