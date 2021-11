Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo l’11ª giornata di Serie A (Inter-Udinese)

Inter-Udinese 2-0. Seconda vittoria di fila per i nerazzurri che al Giuseppe Meazza battono i friulani grazie ad una doppietta di Correa. Di seguito, i voti di Inter-Udinese con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6,5 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Inter-Udinese

6,5 Milan Skriniar (no bonus/malus)

6,5 Andrea Ranocchia (no bonus/malus)

6,5 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

7 Denzel Dumfries: 6 (voto) + 1 (bonus assist)

S.V Federico Dimarco

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Inter-Udinese

7 Nicolò Barella (no bonus/malus)

S.V Stefano Sensi

6,5 Marcelo Brozovic (no bonus/malus)

6 Hakan Calhanoglu (no bonus/malus)

7 Ivan Perisic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Inter-Udinese

13,5 Joaquin Correa: 7,5 (voto) + 6 (bonus gol fatti)

6 Alexis Sanchez (no bonus/malus)

5,5 Edin Dzeko (no bonus/malus)

S.V Lautaro Martinez

Fantamedia Inter in Serie A

Dopo l’undicesima giornata di Serie A, il giocatore dell’Inter che ha la miglior fantamedia in campionato rimane ancora Edin Dzeko nonostante un calo dal 9,22 del post Empoli-Inter all’8,85 attuale. L’attaccante bosniaco ha segnato sette gol in queste prime 11 giornate di campionato. In salita quella del Tucu Correa, che con un 7,79 si posiziona al terzo posto nella classifica dei giocatori nerazzurri con la miglior fantamedia. Dall’altro lato, la peggior fantamedia tra i giocatori dell’Inter ricade ancora su Samir Handanovic, che fa segnare un 5,09. Tra i giocatori di movimento, dopo 11 giornate è Stefan de Vrij con 5,75.