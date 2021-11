Fantacalcio Inter: voti bonus e malus dopo la 14ª giornata di Serie A (Venezia-Inter)

Venezia-Inter 0-2. I nerazzurri hanno ottenuto il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League. Battuto il Venezia grazie alle marcature di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Di seguito, i voti di Venezia-Inter con bonus e malus ripresi da Fantacalcio.it

6,5 Samir Handanovic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti della difesa in Venezia-Inter

6,5 Milan Skriniar (no bonus/malus)

6,5 Alessandro Bastoni (no bonus/malus)

6 Federico Dimarco (no bonus/malus)

6 Matteo Darmian (no bonus/malus)

6 Denzel Dumfries (no bonus/malus)

S.V Danilo D’Ambrosio

Fantacalcio Inter, i voti del centrocampo in Venezia-Inter

6 Nicolò Barella (no bonus/malus)

S.V Roberto Gagliardini (no bonus/malus)

6,5 Marcelo Brozovic (no bonus/malus)

10 Hakan Calhanoglu: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

6 Matias Vecino (no bonus/malus)

6 Ivan Perisic (no bonus/malus)

Fantacalcio Inter, i voti dell’attacco in Venezia-Inter

6 Edin Dzeko (no bonus/malus)

5,5 Joaquin Correa (no bonus/malus)

10 Lautaro Martinez: 7 (voto) + 3 (bonus gol)

Fantamedia Inter

Dopo la quattordicesima giornata di Serie A, il giocatore dell’Inter che ha la miglior fantamedia in campionato rimane ancora Edin Dzeko con un 8,08. L’attaccante bosniaco ha segnato sette gol in queste prime 14 giornate di campionato ma è a secco da ben cinque turni. Al secondo posto, si avvicina Lautaro Martinez. Seconda rete di fila per lui dopo quella messa a referto contro il Napoli. Il Toro ha una fantamedia pari al 7,92. Sul podio, arriva Calhanoglu che stacca Joaquin Correa. Grazie ai tre gol consecutivi, il turco ha migliorato la sua fantamedia che adesso si attesta sul 7,55. Giù il Tucu a 7,35.

Dall’altro lato, la peggior fantamedia tra i giocatori dell’Inter ricade ancora su Samir Handanovic, che fa segnare un 5,07. Tra i giocatori di movimento, dopo 14 giornate è Stefan de Vrij con 5,5. Statistica non migliorata a causa dell’assenza per infortunio sia con il Napoli che ieri a Venezia.