Fantacalcio Inter: i consigli per la 2ª giornata di Serie A (Hellas Verona-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la seconda giornata di campionato, Hellas Verona-Inter

HELLAS VERONA-INTER IN PROGRAMMA

Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano che la Serie A è pronta a ripartire con la seconda giornata del suo calendario. Come di consueto, con il campionato in campo i fantallenatori sono nuovamente chiamati a schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultim’ora, bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo e attacco. Nonostante si tratti delle prime giornate di Serie A, in cui tutte le squadre sono ancora una sorta di cantiere aperto, guadagnare tre punti al Fantacalcio non fa mai male.

TRASFERTA AL BENTEGODI

Dopo la roboante vittoria contro il Genoa all’esordio, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata alla riconferma. L’ostacolo non è quello dei più semplici, poiché l’Hellas Verona si presenta alla gara come un leone ferito dopo il KO al debutto contro il Sassuolo. Dunque, la squadra di Eusebio Di Francesco dovrà necessariamente riscattarsi. Il fischio d’inizio del match di Verona sarà alle ore 20.45 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Attenzione, però, anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

La scorsa giornata, oltre a far gioire i tifosi nerazzurri, ha fatto sicuramente divertire o “piangere” anche chi aveva in rosa o contro giocatori dell’Inter. Da Milan Skriniar a Edin Dzeko, passando per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, fino alla sorpresa Arturo Vidal, Inter-Genoa è stata una costante fucina di bonus. Molti fantallenatori si aspettano che questi giocatori possano ripetersi anche al Bentegodi. Stadio in cui lo stesso difensore slovacco trovò il gol decisivo lo scorso anno (vedi video). A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica da schierare, vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per Verona-Inter, la seconda giornata di Serie A.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Iniziando dai consigliati di Verona-Inter per il Fantacalcio, vi proponiamo sempre due nomi tra le fila nerazzurre. Il primo è quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato − autore di una grande prova contro il Genoa (6,5) − potrebbe rifarsi anche a Verona. Sarà lui, l’uomo che dovrà dettare i tempi alla squadra, prendendosi per mano il centrocampo nerazzurro. Attenzione anche in zona rete poiché contro il Grifone ha avuto anche alcune palle-gol da fuori area.

Dal predicatore in mezzo al campo si passa al leader della difesa nerazzurra, Stefan de Vrij. Il centrale olandese è la solita sicurezza davanti Samir Handanovic, sempre attento e concentrato. Con Alessandro Bastoni e Skriniar chiamati agli straordinari dalle offensive duplici delle coppie Davide Faraoni-Anthony Barak e Darko Lazovic-Mattia Zaccagni, de Vrij dovrà occuparsi di Nikola Kalinic ed eventualmente del “Cholito” Giovanni Simeone. Inoltre, dalle palle inattive l’olandese potrebbe colpire.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Come una buona rubrica fantacalcistica merita, ai giocatori consigliati si contrappongono quelli sconsigliati. Tra le fila nerazzurre per Verona-Inter, rientra Ivan Perisic. Il croato, dopo la gara “soft” contro il Genoa, dovrà fare il doppio del lavoro (offensivo e difensivo) contro l’ex di turno Faraoni. Il laterale del Verona arriva da un paio di stagioni molto positive e sull’out di destra (scaligera) è una continua spina nel fianco.

Dal lato sinistro del campo nerazzurro si arriva a quello destro con Matteo Darmian, che rientra ancora una volta tra gli sconsigliati in ottica Fantacalcio. Se in Inter-Genoa era più per un fattore legati ai bonus, in questo caso emerge il fattore tecnico. Lazovic è una delle carte più insidiose di Di Francesco e quando vede Inter diventa sempre autore di ottime partite. Darmian sarà chiamato ad una costante fase difensiva con il rischio cartellino molto alto.

POSSIBILE SORPRESA

Verona-Inter sarà una partita molto tirata, con gli scaligeri che dalla cintola in su possono mettere in difficoltà la retroguardia interista. Probabilmente, le mosse dalla panchina potrebbero rivelarsi decisive. Nella ripresa, in caso di risultato in bilico e squadre sfilacciate, la velocità e la freschezza dell’olandese Denzel Dumfries potrebbero fare al caso dell’Inter. Dunque, per questa giornata, l’ex PSV Eindhoven ha tutte le carte in tavola per rivelarsi una possibile sorpresa anche per il Fantacalcio.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Infine, sicuri assenti Roberto Gagliardini, il quale sta recuperando dal problema al collaterale, e Alexis Sanchez fuori per un infortunio al polpaccio. Il cileno potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali. In Verona-Inter, ovviamente out Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti. Assenti, infine, Valentino Lazaro ed Eddie Salcedo per motivi di mercato. Verona-Inter si gioca stasera, ma non dimenticate di schierare la vostra formazione al Fantacalcio prima di Udinese-Venezia delle 18.30!