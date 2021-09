Fantacalcio Inter: i consigli per la 4ª giornata di Serie A (Inter-Bologna)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la quarta giornata di campionato, Inter-Bologna

INTER-BOLOGNA IN PROGRAMMA

Dopo i tre giorni di coppe europee, ritorna a gran voce la Serie A, pronta a ripartire con la quarta giornata del suo calendario. Come di consueto, con il campionato in campo i fantallenatori sono nuovamente chiamati a schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultim’ora, bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo e attacco. Nonostante si tratti delle prime giornate di Serie A, in cui tutte le squadre sono ancora una sorta di cantiere aperto, guadagnare tre punti al Fantacalcio non fa mai male.

A CACCIA DEI TRE PUNTI

Dopo il pareggio contro la Sampdoria e la sconfitta di mercoledì in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto. L’ostacolo non è quello dei più semplici, poiché il Bologna si presenta alla gara forte dei suoi sette punti raccolti in tre gare (al pari dei nerazzurri). Il fischio d’inizio del match di San Siro sarà alle ore 18.00 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Attenzione, però, anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

La scorsa giornata, sia i tifosi nerazzurri che i fantallenatori sono rimasti con l’amaro in bocca. Bene, infatti, gli autori delle due reti Federico Dimarco e Lautaro Martinez ma tanti i giocatori che hanno disputato una gara sottotono. Tra questi, rientra il turco Hakan Calhanoglu, che dopo la grande gara contro il Genoa all’esordio sembra essersi un po’ perso. Proprio l’ex Milan però cercherà il riscatto contro il Bologna. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica da schierare, vi proponiamo giocatori consigliati e sconsigliati.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Partendo dai giocatori consigliati, il primo nome che viene in mente è quello di Joaquin Correa. Il Tucu, dopo la doppietta contro il Verona, ha trovato poco minutaggio nelle restanti due partite contro Sampdoria e Real Madrid. L’argentino giocherà probabilmente dal primo minuto contro il Bologna per far rifiatare il gigante Edin Dzeko. Dunque, non dimenticatelo in panchina e mettetelo titolare nelle vostre formazioni del Fantacalcio. L’ex Lazio potrebbe bagnare l’esordio dal 1′ a San Siro.

Altro giocatore dell’Inter in Inter-Bologna da schierare è Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro sta prendendo sempre più quota nelle gerarchie di Simone Inzaghi e contro la Sampdoria ha trovato una grandissima perla. Domani contro il Bologna dovrebbe prendere il posto a sinistra del croato Ivan Perisic per cercare di riconfermarsi. Lautaro Martinez aspetta i suoi cross.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Tra i giocatori dell’Inter in Inter-Bologna da non schierare c’è il forte difensore Alessandro Bastoni. Il giovane campione d’Europa dovrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto a Danilo D’Ambrosio. Simone Inzaghi, infatti, lo vorrebbe a pieno regime in vista del prossimo tour de force e, dunque, contro la squadra di Sinisa Mihajlovic potrebbe accomodarsi in panchina.

Meglio evitare per questa giornata lo schieramento di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco andrà in panchina per dare maggior minutaggio a Correa. Il Cigno di Sarajevo necessita di riposo dopo i quasi 360 minuti complessivi giocati in queste prime quattro partite stagionali (praticamente, sempre in campo). L’ex Roma deve ritrovare lucidità e smalto sotto porta.

POSSIBILE SORPRESA

Infine, Inter-Bologna potrebbe riservare una possibile sorpresa. Tra le fila nerazzurre, attenzione a Denzel Dumfries. Il laterale olandese sta trovando con il passare delle partite più minutaggio e contro il Real Madrid è stato autore di un buon ingresso in campo in fase offensiva, un po’meno in quella difensiva. L’ex PSV ha bisogno di bonus (come i suoi fantallenatori) e soprattutto di fiducia.

GIOCATORI INDISPONIBILI

In Inter-Bologna, l’unico assente della partita per i nerazzurri sarà Stefano Sensi alle prese con un infortunio al legamento collaterale mediale. Fuori ovviamente anche Cristian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.