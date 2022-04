Fantacalcio Inter: i consigli per la 33ª giornata di Serie A (Spezia-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentatreesima giornata di campionato, Spezia-Inter

WEEKEND PASQUALE − La Serie A non si ferma neanche per il periodo pasquale. Oggi al via la trentatreesima giornata. Weekend di Pasqua di campionato e Fantacalcio che avrà inizio oggi con l’anticipo tra Spezia e Inter (ore 19.00) e quello tra Milan-Genoa (ore 21) e si chiuderà lunedì di Pasquetta al Maradona con il match tra Napoli e Roma. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

TESTA − Conta solamente vincere per l’Inter. Dopo la vittoria contro la Juventus e il Verona, i nerazzurri non devono fermarsi e avere cali di concentrazione. Vietato sbagliare in questa serratissima corsa Scudetto con Milan e Napoli rivali. Contro lo Spezia, occorre ottenere altri tre punti e sperare in un ulteriore passo falso in vetta. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Spezia-Inter. Match in programma oggi a partire dalle 19.00.

SPEZIA-INTER, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Dopo tante panchine, Robin Gosens ritornerà a giocare dal primo minuto. Non accadeva dal 29 settembre. Al Fantacalcio per Spezia-Inter è da schierare. Il tedesco ha voglia di spaccare il mondo e mettersi definitivamente da parte il periodo buio. Grande chance oggi al posto di Ivan Perisic. Da schierare assolutamente perché potrebbe portare non solo assist.

Il venerdì sera è terra di conquiste per Lautaro Martinez. Negli ultimi quattro incontri di campionato giocati proprio in questo giorno, il Toro ha segnato ben cinque gol (quattro tra andata e ritorno alla Salernitana e uno al Verona). Dopo il turno di riposo forzato per squalifica è pronto a prendersi l’Inter. Al Fantacalcio è da mettere, lui ha un bisogno terrificante di ritrovare la via della rete.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Non convince Stefan de Vrij, recuperato ma non in condizione di giocare al meglio. L’olandese sarà preservato in vista degli impegni contro Milan e Roma. In Spezia-Inter scegliete altro e non fatevi ingannare dalla convocazione da parte di Simone Inzaghi. Al Fantacalcio, meglio evitare cambi non necessari per non incappare in qualche buco che potrebbe risultare fatale in queste ultime giornate.

POSSIBILE SORPRESA − Contro le squadre liguri, Gagliardini è una sentenza. Quanti gol a Genoa e Sampdoria, da quest’anno ha trovato un’altra nuova vittima: lo Spezia. All’andata, ha sbloccato la gara di San Siro poi finita 2-0. In Spezia-Inter partirà dalla panchina ma probabilmente Inzaghi lo inserirà a gara in corso per dare fiato ai tre tenori in mezzo al campo. Al Fantacalcio è da sfruttare.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Gli unici indisponibili per Spezia-Inter sono Cordaz e Kolarov. Perisic, nonostante non sia partito con la squadra, rientrerà in gruppo in giornata (vedi articolo).