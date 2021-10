Fantacalcio Inter: i consigli per la 9ª giornata di Serie A (Inter-Juventus)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la nona giornata di campionato, Inter-Juventus

NO STOP

Smaltita la settimana di coppe europee, la Serie A è pronta a ritornare in campo così come anche il Fantacalcio. Oggi riparte la nona giornata e dunque è arrivato il momento di schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

VIETATO SBAGLIARE

Dopo il KO all’Olimpico contro la Lazio e il successo fondamentale in Champions League con lo Sheriff Tiraspol, l’Inter è pronta a rituffarsi immediatamente sulla Serie A. Per i nerazzurri, ci sarà il gravoso impegno contro la Juventus nel Derby d’Italia, una sfida da non sbagliare per non perdere ulteriori punti da Napoli e Milan. Inter-Juventus dunque è già una partita crocevia per la stagione della Beneamata, che dista in classifica sette punti dal primo posto. Inoltre, al Meazza sarà anche la sfida tra il miglior attacco del campionato e la squadra che non ha subito reti negli ultimi quattro incontri. Il fischio d’inizio del match sarà domenica 24 ottobre alle ore 20.45 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

In ottica Fantacalcio, nonostante il difficile impegno, i giocatori dell’Inter rimangono comunque delle buone pedine su cui puntare. Al momento, il giocatore più in forma è Edin Dzeko, a secco contro la Lazio, ma presente con un gol e un assist nell’ultima uscita in Champions League con lo Sheriff. Per lui, sono già sei le reti in otto partite di Serie A. Altro giocatore in grande spolvero è Arturo Vidal, che martedì sera ha trovato il suo secondo gol con la maglia dell’Inter in stagione. Inter-Juventus è inoltre la sua partita essendo un ex di extralusso. Occhio, ovviamente, ai soliti Nicolò Barella e Lautaro Martinez, sempre importanti in questo tipo di partite.

Al netto dei migliori, ci sono anche altri interpreti che dovranno necessariamente risalire la china. Tra questi, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, entrambi male all’Olimpico ma in ripresa con lo Sheriff, e Samir Handanovic. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 18.30 tra Torino-Genoa), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Inter-Juventus.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Iniziando dai giocatori consigliati al Fantacalcio in Inter-Juventus tra le fila nerazzurre, bisogna puntare forte su Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha raggiunto quel livello e quella mentalità utili per essere protagonista in partite del genere. Per scardinare la rocciosa difesa bianconera, l’Inter ha bisogno delle sue accelerazioni e dei suoi inserimenti senza palla come accaduto lo scorso anno con il gol del 2-0. Barella è ormai una certezza al Fantacalcio, da schierare contro qualsiasi formazione.

Da un ipotetico capitan futuro ad un altro, ovvero Milan Skriniar. Il colosso slovacco è uno dei leader di questa Inter e in partite come quelle di domenica, la personalità dovrà essere uno degli ingredienti principali per affrontare la Juventus. Dopo le gare un po’ in sofferenza contro Sassuolo e Lazio, il difensore ha dominato l’area arretrata nerazzurra con lo Sheriff. Non fatevi intimorire dai vari Chiesa, Bernardeschi o Kean perché Skriniar va messo dentro sempre e contro chiunque.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Passando agli sconsigliati in Inter-Juventus, il primo nome della lista nerazzurra è Roberto Gagliardini. Dopo la gara contro la Lazio, Inzaghi lo potrebbe riconfermare per dare maggiore copertura al reparto di centrocampo. Tuttavia, l’ex Atalanta non esalta né per dinamicità né tantomeno per pericolosità sotto porta. Il consiglio è quello di non schierarlo e di andare con un altro giocatore. Inoltre, il malus ammonizione si annida sempre dietro l’angolo.

Il secondo nome sconsigliato al Fantacalcio probabilmente vi farà saltare dalla sedia poiché si tratta di Edin Dzeko. Nonostante la grande prestazione contro lo Sheriff, se bisognasse scegliere fra Lautaro Martinez e lui per una maglia dal 1′, la scelta ricadrebbe sul Toro. Il bosniaco soffrirà tantissimo la stretta marcatura di Giorgio Chiellini, un osso duro in materia difensiva. Nonostante la tecnica indiscutibile dell’attaccante, il centrale juventino metterà la gara sul contrasto e sul corpo a corpo, due fattori che alla lunga potrebbero sfiancare l’ex Roma.

POSSIBILE SORPRESA

Infine, Inter-Juventus potrebbe riservare anche una piacevole sorpresa al Fantacalcio per l’Inter. Occhio al nome di Arturo Vidal, che in queste partite sa come accendersi. Dopo lo scherzetto fatto lo scorso anno, il centrocampista cileno potrebbe ripetersi. A ridosso della festa di Halloween non sarà proprio male per il vero protagonista del Derby D’Italia.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Quanto agli indisponibili, l’Inter ha recuperato tutti i giocatori, anche l’acciaccato Hakan Calhanoglu. Gli unici out sono i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.