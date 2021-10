Fantacalcio Inter: i consigli per l’8ª giornata di Serie A (Lazio-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per l’ottava giornata di campionato, Lazio-Inter

RITORNO IN CAMPO

Smaltita la pausa per le Nazionali, la Serie A è pronta a ritornare in campo così come anche il Fantacalcio. Le due settimane di stop sono state utili per ricaricare le batterie ma al contempo hanno lasciato lunghi strascichi alle squadre di Serie A e conseguentemente anche a quelle delle diverse leghe fantacalcistiche. Oggi riparte l’ottava giornata e dunque è arrivato il momento di schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

BIG-MATCH ALL’OLIMPICO

Oggi all’Olimpico di Roma, l’Inter sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. Per i nerazzurri, si tratta del secondo scontro diretto della stagione – il primo fuori le mura amiche del Meazza – contro una delle squadre sicuramente più temibili del campionato. L’undici di Simone Inzaghi arriva alla gara forte dei suoi 17 punti (cinque vittorie e due pareggi) contro gli 11 della banda biancoceleste. Lazio-Inter sarà inoltre una sorta di partita crocevia per i campioni d’Italia poiché un ipotetico KO rischierebbe di allontanarli dalle due rivali in classifica – Milan e Napoli – impegnate contro squadre sicuramente di minor rango come Verona e Torino. Dunque all’Olimpico, l’obiettivo sarà quello di centrare i tre punti in modo da iniziare al meglio il nuovo tour de force. Il fischio d’inizio del match sarà oggi 16 ottobre alle ore 18.00 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

In ottica Fantacalcio, i giocatori dell’Inter rimangono sempre delle pedine molto importanti. In casa nerazzurra, l’avvio di stagione ha visto l’ascesa in particolare di tre giocatori: Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il primo ha la miglior fantamedia della rosa interista con un ottimo 9,57 forte delle sue sei reti e un assist nelle prime sette giornate. Raggiunto per numero di marcature il Fenomeno Ronaldo della stagione 1997/98. Ok anche il Toro, il quale si è responsabilizzato dopo la cessione di Romelu Lukaku diventando incisivo anche in zona gol. Al momento, sono cinque gol messi a referto dall’argentino che detiene una fantamedia pari al 9,17. Non è da meno, infine, Barella autentico leader del centrocampo nerazzurro. Il centrocampista sardo si sta esaltando in questo avvio di stagione e i suoi numeri sono impressionanti: cinque assist, un gol e fantamedia pari all’7,79. Inoltre, il giocatore arriva galvanizzato dalla rete segnata con la maglia dell’Italia contro il Belgio durante la finale terzo/posto di Nations League.

Al netto dei migliori, ci sono anche altri interpreti che dovranno necessariamente risalire la china. Tra questi, Stefan de Vrij che ha la peggior fantamedia fra i giocatori di movimento (5,79) e Samir Handanovic. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 15.00 tra Spezia-Salernitana), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Lazio-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Iniziando dai giocatori consigliati al Fantacalcio in Lazio-Inter tra le fila nerazzurre, è da sfruttare il momento da urlo di Dzeko. L’attaccante bosniaco ha avuto un impatto devastante all’Inter al momento facendo dimenticare Romelu Lukaku. I numeri sono dalla sua parte: sei gol in sette partite e fantamedia pari al 9,57. La gara dell’Olimpico sarà sicuramente molto particolare per lui, visto il grande passato giallorosso. Alla Lazio, ha segnato già tre reti in 14 occasioni e oggi potrebbe ripetersi. La mancanza di un grande marcatore nonché colpitore di testa come Francesco Acerbi sicuramente lo avvantaggerà, ecco che allora il quarto scherzetto agli ex cugini ha ottime possibilità di materializzarsi.

Se Dzeko ha già fatto innamorare i tifosi nerazzurri, ci sta mettendo un po’ invece Denzel Dumfries. L’olandese, dopo l’exploit contro il Bologna, non è riuscito a ripetersi trovando anche qualche panchina di troppo. Nonostante la sua titolarità oggi non è garantita, bisogna comunque schierarlo perché può essere una variante fondamentale per Inzaghi. L’ex capitano del PSV Eindhoven potrebbe spaccare la partita con le sue accelerazioni sulla corsia di destra. L’avversario che si troverà ad affrontare sarà Elseid Hysaj, che se attaccato può entrare in difficoltà.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Tra i giocatori sconsigliati al Fantacalcio in Lazio-Inter tra le fila nerazzurre c’è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è ancora adattato ai dettami tattici del proprio allenatore faticando e non poco nel ruolo di mezzala. L’unica gara all’altezza dell’ex Milan è stata alla prima giornata contro il Genoa in cui ha trovato maggior libertà e vicinanza alla porta scambiandosi in molti casi la posizione con Stefano Sensi. Contro la tecnica e la velocità dei centrocampisti biancocelesti può entrare molto in difficoltà con la speranza dei fantallenatori ridotta al solo calcio da fermo. Inoltre, oggi potrebbe essere scalzato da Roberto Gagliardini.

Strano ma vero. Rientra tra gli sconsigliati per questa giornata anche Marcelo Brozovic. La gara del centrocampista croato sarà tanto impegnativa quanto complicata sia in fase di costruzione che di contenimento. Con molta probabilità, Sarri darà compito a Immobile o ad uno dei suoi centrocampisti di prendere il vice campione del Mondo quando l’Inter partirà da dietro. Inoltre, la sua zona di campo diventerà molto trafficata con già i vari Luis Alberto e Milinkovic Savic a buttarsi dentro e Felipe Anderson, il quale si accentrerà con molta costanza. Il rischio errore e cartellino sarà dunque continuamente nei paraggi, meglio dunque evitare Brozovic in questa partita.

POSSIBILE SORPRESA

Infine, Lazio-Inter potrebbe riservare anche una sorpresa al Fantacalcio. Tra i nerazzurri, spicca il nome di Federico Dimarco. L’ex Verona e Parma ha avuto un inizio di annata molto promettente ritagliandosi un ottimo spazio all’interno della rosa campione d’Italia. Contro la Lazio ha diverse chance di partire da titolare soprattutto nel caso in cui Ivan Perisic fosse spostato in avanti al posto di Lautaro Martinez. Se ciò non fosse e Dimarco dovrebbe partire dalla panchina, occorre comunque schierarlo. La sua duttilità tattica (sia da laterale che da terzo di difesa) nonché il suo educatissimo piede mancino saranno sicuramente un’arma in più per l’Inter.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Quanto agli indisponibili, l’Inter farà a meno di Stefano Sensi, non ancora recuperato al 100% dalla distrazione al legamento collaterale mediale. Out anche i cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, rientrati troppo tardi dalla propria Nazionale e dunque a riposo. Non disponibili neanche i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.