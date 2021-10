Fantacalcio Inter: i consigli per la 7ª giornata di Serie A (Sassuolo-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la settima giornata di campionato, Sassuolo-Inter

SASSUOLO-INTER IN PROGRAMMA

Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano dopo i tre giorni di coppe europee che riparte immediatamente la Serie A e il Fantacalcio con la settima giornata del suo calendario, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Come di consueto, con il campionato in campo i fantallenatori sono nuovamente chiamati a schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

OBIETTIVO TRE PUNTI

Al momento, l’Inter di Simone Inzaghi non riesce ad andare al di la dei due successi consecutivi. È accaduto durante le prime due giornate e tra la quarta e quinta di campionato. I nerazzurri negli ultimi due incontri tra Serie A e Champions League hanno ottenuto solamente due pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk. Dunque, per i campioni d’Italia è lecito aspettarsi una vittoria che ridia fiducia e certezze all’intero gruppo. I nerazzurri sono terzi in classifica a quota 14 punti, a -4 dal Napoli capolista e a -2 dai cugini del Milan. Contro il Sassuolo sarà comunque una gara complicata, da affrontare con concentrazione e attenzione. Il fischio d’inizio del match del Mapei sarà domani 2 ottobre alle 20.45 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

In ottica Fantacalcio, i giocatori dell’Inter rimangono sempre delle pedine molto importanti. In casa nerazzurra, l’avvio di stagione ha visto l’ascesa in particolare di tre giocatori: Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il primo ha la miglior fantamedia della rosa interista con un ottimo 9,42 forte delle sue cinque reti e un assist nelle prime sei giornate. Ok anche il Toro, il quale si è responsabilizzato dopo la cessione di Romelu Lukaku diventando incisivo anche in zona gol. Al momento, sono quattro i gol messi a referto dall’argentino che detiene una fantamedia pari al 9,1. Non è da meno, infine, Barella autentico leader del centrocampo nerazzurro. Il centrocampista sardo si sta esaltando in questo avvio di stagione e i suoi numeri sono impressionanti: cinque assist, un gol e fantamedia pari all’8,08. Al netto dei migliori, ci sono anche altri interpreti che dovranno necessariamente risalire la china. Tra questi, Stefan de Vrij che ha la peggior fantamedia fra i giocatori di movimento (5,92) e Samir Handanovic. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 20.45 tra Cagliari-Venezia), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Sassuolo-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Iniziando dai giocatori consigliati al Fantacalcio per l’Inter in Sassuolo-Inter, occhio a Ivan Perisic. Il laterale croato alterna grandi partite ad altre un po’meno ma contro il Sassuolo potrebbe rivelarsi un’arma importante per Inzaghi. Il quasi turno di riposo contro lo Shakhtar Donetsk (entrato al minuto 82) potrà sicuramente giovargli e con la sua velocità ha tutte le carte in regola per rendere complicata la vita al braccetto di destra della formazione avversaria.

Da un croato di sinistra (non politicamente parlando) si passa ad un croato di centro, ovvero Marcelo Brozovic. Anche la sfida di Donetsk ha dimostrato che se il regista nerazzurro non gira anche l’intera squadra fa fatica a costruire gioco. Il vice campione del Mondo è il faro di questa Inter, colui capace di predicare calcio in mezzo al campo abbinando costruzione e distruzione (contro il gioco avversario) in un perfetto equilibrio. Al Mapei, sarà da schierare nonostante i pochi bonus portati a casa.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Se in attacco la difesa dell’Inter non ha alcuna problema nel trovare la via del gol (almeno in Serie A), in difesa ancora c’è qualcosina da sistemare. Dei tre colossi arretrati, a parte Milan Skriniar, sia de Vrij che Alessandro Bastoni stanno facendo un po’ di fatica in questo avvio di campionato. Dunque, per la gara contro il Sassuolo la grana sconsigliati cade proprio su loro due. La velocità di Domenico Berardi e dei vari Giacomo Raspadori e Filip Djuricic potrebbero creare più di un grattacapo alla difesa nerazzurra. Dunque, attenzione sia all’olandese che al campione d’Europa.

POSSIBILE SORPRESA

Tra le sorprese di Sassuolo-Inter, occhio alla carta Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, rientrato dopo i guai fisici, potrebbe ritrovare il campo proprio nella sfida del Mapei. Difficilmente potrà scendere dal primo minuto ma in caso di sostituzione in centrocampo, sarà lui il primo indiziato ad entrare. Buon avvio di stagione del giocatore sudamericano, il quale ha già trovato un assist e un gol tutti contro il Genoa all’esordio.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Quanto agli indisponibili, l’Inter dovrebbe fare a meno del solo Stefano Sensi che ancora non ha recuperato dalla distrazione al legamento collaterale mediale. Out ovviamente anche Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.