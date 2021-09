Fantacalcio Inter: i consigli per la 6ª giornata di Serie A (Inter-Atalanta)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la sesta giornata di campionato, Inter-Atalanta

INTER-ATALANTA IN PROGRAMMA

Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano che riparte immediatamente la Serie A e il Fantacalcio con la sua sesta giornata del calendario. Come di consueto, con il campionato in campo i fantallenatori sono nuovamente chiamati a schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

A CACCIA DEL TRIS

Dopo le due grandi vittorie contro Bologna e Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a confermare quanto fatto di buono. Occhio all’Atalanta in ripresa, reduce da due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo. La squadra di Gian Piero Gasperini è a 10 punti in graduatoria (meno tre dai nerazzurri) e come ogni anno è una squadra ostica, organizzata e molto difficile da affrontare. Il fischio d’inizio del match di San Siro sarà alle 20.45 e parlando in ottica di Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Attenzione però anche agli sconsigliati e alle possibile sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

Al momento, i fantallenatori che hanno acquistato all’asta del Fantacalcio giocatori dell’Inter possono sentirsi soddisfatti. Lautaro Martinez ha iniziato molto bene la stagione, totalizzando tre gol in quattro partite di Serie A e una fantamedia pari al 8,88. Stessa cosa Edin Dzeko, che con quattro gol in cinque gare è già il capocannoniere dei nerazzurri. Il bosniaco ha peraltro la miglior fantamedia tra i giocatori dell’Inter pari all’9,3. In ripresa anche le quotazioni di Hakan Calhanoglu, assist nell’ultima uscita di Firenze, e Ivan Perisic, autore del definitivo 1-3. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo delle 15.00 tra Spezia-Milan), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Inter-Atalanta.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Partendo dai giocatori consigliati, il primo nome è senza dubbio quello del gigante slovacco Milan Skriniar. Il centrale nerazzurro è in grandissima condizione e questo inizio di campionato lo ha dimostrato. Nonostante le difficoltà nel primo tempo contro la Fiorentina, Skriniar si è poi ripreso alla grande con la solita personalità e leadership. Attenzione anche in zona gol per lui (già due reti per lui in cinque gare) e contro l’Atalanta ha già fatto male una volta.

Dal numero 18 nerazzurro si passa al Diez della squadra di Simone Inzaghi, ovvero Lautaro Martinez. Il Toro è rimasto a secco contro la Fiorentina dopo i tre gol consecutivi contro Verona, Sampdoria e Bologna. Sicuramente vorrà riscattarsi e lo potrebbe contro l’amico Juan Musso. Lautaro ha già un buon feeling di bonus contro gli orobici, viste le due reti messe a referto. L’ultima, la scorsa stagione nella gara di andata disputata al Gewiss Stadium di Bergamo.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Passando agli sconsigliati dell’Inter in Inter-Atalanta, meglio evitare fra i tre difensori dietro Stefan de Vrij. Il centrale olandese ha avuto grande difficoltà mercoledì scorso nel tenere la fisicità di Dusan Vlahovic, il quale ha costretto Samir Handanovic agli straordinari. Contro Duvan Zapata sicuramente non sarà facile e, inoltre, in zona bonus è poco appariscente.

La gara del Meazza si giocherà moltissimo sugli esterni con Gosens a sinistra e uno tra Zappacosta o Maehle molto pericolosi. I laterali dell’Inter saranno chiamati ad una fase difensiva molto dispendiosa ecco perché bisogna stare attenti a chi schierare. Fra i quattro nerazzurri, meglio evitare per questa gara Ivan Perisic, il quale potrebbe entrare in difficoltà nella fase di non possesso.

POSSIBILE SORPRESA

Tra le sorprese in Inter-Atalanta, attenzione alla carta Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha già fatto dimenticare le gesta di Achraf Hakimi, dominando la sua corsia contro il Bologna ed entrato alla grande a Firenze. Probabilmente, Inzaghi lo farà entrare a partita in corso per sfruttare la sua freschezza a destra e mettere in difficoltà il tedesco Gosens. L’olandese volante non si può lasciare in panchina.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Quanto agli indisponibili, oltre ai lungodegenti Christian Eriksen e Stefano Sensi l’Inter dovrà fare a meno anche di Joaquin Correa e Arturo Vidal, entrambi non recuperati. L’attaccante argentino non ha ancora recuperato al meglio dalla botta al fianco presa sabato scorso contro il Bologna; mentre il centrocampista cileno ha subito un risentimento muscolare alla coscia destra. Out anche i giovani Brazao e Facundo Colidio.