Fantacalcio Inter: i consigli per la 5ª giornata di Serie A (Fiorentina-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la quinta giornata di campionato, Fiorentina-Inter

FIORENTINA-INTER IN PROGRAMMA

Nemmeno il tempo di rialzarsi dal divano che riparte immediatamente la Serie A e il Fantacalcio con la sua quinta giornata del calendario. Come di consueto, con il campionato in campo i fantallenatori sono nuovamente chiamati a schierare la propria formazione. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco. Occhio inoltre al turno infrasettimanale che potrebbe sempre regalare qualche sorpresa di formazione in caso di turnover, visti i tanti impegni ravvicinati delle squadre.

PER LA RICONFERMA

Dopo la grande vittoria contro il Bologna per 6-1, l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a confermare quanto fatto di buono. Attenzione però alla Fiorentina, reduce da tre vittorie consecutive contro Torino, Atalanta e Genoa. La squadra di Vincenzo Italiano è a nove punti in graduatoria (meno uno dai nerazzurri) e quest’anno da la sensazione di essere una compagine molto competitiva e organizzata. Il fischio d’inizio del match dell’Artemio Franchi sarà alle 20.45 e parlando in ottica di Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Attenzione però anche agli sconsigliati e alle possibile sorprese.

INTERISTI DA FANTACALCIO

Al momento, i fantallenatori che hanno acquistato all’asta del Fantacalcio giocatori dell’Inter possono sentirsi soddisfatti. Lautaro Martinez ha iniziato molto bene la stagione, totalizzando tre gol in tre partite di Serie A e una fantamedia pari al 10. Stessa cosa Nicolò Barella, che con un gol e tre assist in quattro gare è uno dei migliori centrocampisti del Fantacalcio e ha una fantamedia pari all’8,5. Ci sono però anche altri giocatori che sono a caccia del riscatto come Hakan Calhanoglu, a secco di voti buoni dalla prima giornata contro il Verona, e Ivan Perisic che tra i giocatori nerazzurri di movimento è colui che detiene la fantamedia più bassa: 5,83. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo delle 18.30 tra Bologna-Genoa), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Fiorentina-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Partendo dai giocatori consigliati, occhio a Calhanoglu. Come accennato poc’anzi, il turco è a caccia del riscatto dopo una serie di incontri disputati al di sotto delle sue potenzialità. Dopo la grande partita all’esordio contro il Genoa, l’ex Milan si è un po’ perso dal campo, giocando male contro Verona, Sampdoria e Real Madrid. Contro la Fiorentina sarà un importante banco di prova poiché la pressione di Matias Vecino e i futuri recuperi di Stefano Sensi e Arturo Vidal potrebbero far cambiare idea ad Inzaghi nelle sue gerarchie a centrocampo.

Se da un lato il turco cerca il riscatto, dall’altro c’è un giocatore alla ricerca della riconferma, ovvero Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha entusiasmato per corsa, tecnica e personalità nella sfida contro il Bologna e non ha assolutamente voglia di fermarsi. L’ex capitano del PSV vuole prendersi definitivamente la corsia di destra dell’Inter, scavalcando il jolly Matteo Darmian. Il ragazzo è in fiducia, dunque, sarà schierare anche al Fantacalcio poiché potrebbe portare ancora dei bonus.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Meglio non schierare Matteo Darmian. Il jolly di Legnano, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe sedersi in panchina per lasciare il posto proprio a Dumfries. Inzaghi ha bisogno di spinta sulla fascia per poter scardinare il braccetto di sinistra della formazione viola e ciò non rientra nei parametri tecnici dell’ex Parma. Dunque, se lo avete in rosa con Dumfries si potrebbe mettere come primo panchinaro poiché in caso di sostituzione dell’olandese sarebbe lui il primo ad entrare; nel caso in cui, si ha in rosa il solo Darmian senza l’ex PSV allora è meglio schierare titolare un altro difensore.

Più per motivi di pochi bonus che per altro, è sconsigliato anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha iniziato alla grande la stagione con una serie di prestazioni molto importanti. Tuttavia, il vice campione del Mondo scarseggia in termini di bonus (solo un assist totalizzato) e contro la Fiorentina potrebbe anche soffrire la disposizione tattica della squadra di Vincenzo Italiano che sicuramente metterà un uomo su di lui per bloccare l’impostazione arretrata dei nerazzurri.

POSSIBILE SORPRESA

Tra le possibile sorprese dell’Inter in Fiorentina-Inter occhio ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è tornato a completa disposizione di mister Inzaghi che, adesso, può fargli affidamento soprattutto a partita in corso per spaccare le difese avversarie. In una gara, presumibilmente, complicata come quella di Firenze, il suo ingresso nella ripresa potrebbe risultare decisivo per la causa nerazzurra.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Si riempie l’infermeria nerazzurra che oltre ai lungodegenti Christian Eriksen e Stefano Sensi dovrà fare a meno anche di Joaquin Correa e Arturo Vidal. L’attaccante argentino non ha ancora recuperato al meglio dalla botta al fianco presa sabato contro il Bologna; mentre il centrocampista cileno ha subito un risentimento muscolare alla coscia destra. Out anche i giovani Brazao e Facundo Colidio.