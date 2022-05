Fantacalcio Inter: i consigli per la 38ª giornata di Serie A (Inter-Sampdoria)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentottesima giornata di campionato, Inter-Sampdoria.

TITOLI DI CODA − La Serie A e il Fantacalcio sono arrivati al capolinea finale. E’ arrivato il momento della trentottesima giornata, quella che decreterà i verdetti definitivi. A parte la Champions League, è ancora tutto aperto sia in chiave Scudetto che in ottica salvezza ed Europa League. Nel primo caso, due squadre in lotta a soli due punti di distanza, Inter e Milan; quanto alla salvezza, manca l’ultimo posto vacante per la cadetteria con Salernitana e Cagliari in lizza. Infine, in ottica Europa League sono tre le squadre coinvolte: Roma, Fiorentina e Atalanta. L’ultima giornata inizierà stasera con Torino-Roma alle 20.45 e si chiuderà domenica con i posticipi in contemporanea tra Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

VINCERE E PREGARE − Ultimo treno per l’Inter. Inter-Sampdoria chiuderà ufficialmente i battenti per quanto riguarda la stagione dei nerazzurri. Annata conclusasi con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. La ciliegina sulla torta sarebbe lo Scudetto. Condizionale obbligatissimo viste le poche speranze di concretizzazione. Il Milan è davanti di due punti e a Sassuolo può anche giocare il jolly pareggio per laurearsi campione d’Italia. All’Inter restano solo due cose: vincere a San Siro contro la Sampdoria e sperare in un miracolo dal Mapei. Ultima dell’anno anche per gli interisti al Fantacalcio. Occhio dunque ai consigliati e agli sconsigliati dell’Inter per Inter-Sampdoria. Match in programma domenica a partire dalle 18.00.

INTER-SAMPDORIA, I CONSIGLI AL FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai consigliati di Inter-Sampdoria al Fantacalcio, bisogna puntare su Ivan Perisic. Il croato potrebbe giocare l’ultima gara in carriera con la maglia dei nerazzurri. Il rinnovo sembra sempre più una chimera con le sirene Juventus e Chelsea pronte a sfruttare l’occasione. Perisic ha probabilmente disputato la sua miglior stagione di sempre contribuendo alla causa nerazzurra con nove gol e altrettanti assist. Contro la Sampdoria vorrà chiudere in bellezza toccando magari la doppia cifra.

Dopo una trasferta di Cagliari decisamente complicata dal punto di vista emotivo, Nicolò Barella è a caccia di un ultimo ballo stagionale da protagonista. A differenza di Perisic, il suo futuro avrà ancora l’Inter sullo sfondo. Il centrocampista sardo, il quale ha siglato il suo record di assist in carriera (12), ha tutta l’intenzione di non lasciarsi sfuggire il bonus all’ultima dell’anno. Da schierare in Inter-Sampdoria al Fantacalcio!

GIOCATORI SCONSIGLIATI − L’uomo meno in forma di questo finale di stagione dell’Inter è sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco è apparso scarico nelle ultime uscite facendosi vedere poco sia in fase di non possesso che in quella di realizzazione. In Inter-Sampdoria, potrebbe partire dalla panchina per fare spazio al Tucu Correa. Dunque, l’ultima dell’anno al Fantacalcio non prospetta nulla di positivo.

POSSIBILE SORPRESA − Stagione da outsider per Federico Dimarco ma conclusasi nel migliore dei modi. E’ lui la sorpresa in positivo dell’Inter. Due reti, 5 assist e un apporto fondamentale alla causa. Sia da sostituto di Perisic a sinistra che da terzo di difesa al posto di Alessandro Bastoni, Dimarco può sentirsi veramente soddisfatto per il contributo dato all’Inter in questo intero primo anno alla casa madre. Con la Sampdoria all’andata ha già segnato, perché non ripetersi!?

INDISPONIBILI − Un solo forfait in vista di Inter-Sampdoria per Inzaghi: Roberto Gagliardini (vedi comunicato).