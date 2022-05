Fantacalcio Inter: i consigli per la 37ª giornata di Serie A (Cagliari-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentasettesima giornata di campionato, Cagliari-Inter.

TRENO QUASI AL CAPOLINEA − La Serie A e il Fantacalcio si avviano agli ultimi 180′ di stagione. Tensione a mille sia in campionato tra Scudetto, Europa e lotta salvezza ma anche per i fantallenatori che si giocano la vittoria proprio al fotofinish. La trentasettesima parte oggi con la sfida delle 15 tra Empoli e Salernitana per concludersi lunedì sera con il monday night tra Juventus e Lazio. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

ULTIMA SPIAGGIA − Passata la sbornia per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter si riversa subito sul campionato a caccia di una seconda stella, ad oggi, decisamente complicata da raggiungere. Tutto è in mano al Milan, l’Inter deve vincere e sperare in un passo falso dei cugini. A Cagliari non sarà certamente facile vista la gravissima situazione in classifica dei sardi, invischiati in piena lotta salvezza. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Cagliari-Inter. Match in programma domani a partire dalle 20.45.

CAGLIARI-INTER, I CONSIGLI AL FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai giocatori consigliati dell’Inter per Cagliari al Fantacalcio, il primo nome è quello di Hakan Calhanoglu. Il turco è in un momento di forma smagliante e il gol in Coppa Italia su rigore lo ha dimostrato. All’andata, l’ex Milan è stato un fattore con un gol e un assist messi a referto. Alla Domus Arena vorrà sicuramente ripetersi.

Occhio anche a Denzel Dumfries, ormai un pilastro di questa Inter per impegno e sacrificio. Contro la Juventus è entrato a gara in corso contribuendo alla causa nerazzurra in ottica vittoria finale. In Cagliari-Inter ritroverà la maglia dal primo minuto per concludere una stagione decisamente positiva. C’è da raggiungere il record di gol di Hakimi in campionato (7). L’olandese è a cinque.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − In vista di Cagliari-Inter, c’è da registrare anche un sconsigliato al Fantacalcio. Si tratta di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro scenderà nuovamente in campo dal 1′ dopo quattro gare a secco (Bologna, Udinese, Empoli e Juventus). In questo breve intermezzo è stato sostituito molto bene da Dimarco. La velocità di Bellanova a destra potrebbe metterlo in difficoltà.

POSSIBILE SORPRESA − Una novità tra le sorprese di Cagliari-Inter al Fantacalcio: Arturo Vidal. Il cileno disputerà una delle sue ultime partite con la maglia nerazzurra per dire addio probabilmente in direzione Brasile. Contro la Juventus è entrato bene dando una mano alla squadra. Il calendario fittissimo chiama Inzaghi a ritoccare la squadra a gara in corso con qualche innesto dalla panchina. Vidal potrebbe rivelarsi un fattore.

GIOCATORI INDISPONIBILI – L’unico indisponibile in Cagliari-Inter è Matias Vecino.