Fantacalcio Inter: i consigli per la 34ª giornata di Serie A (Inter-Roma)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentaquattresima giornata di campionato, Inter-Roma

L’ULTIMA DI APRILE − Smaltito il weekend pasquale e la settimana di Coppa Italia, la Serie A e il Fantacalcio sono pronti a ritornare in vista della 34esima giornata. Si parte oggi con la sfida delle 15 tra Torino e Spezia e si chiuderà lunedì 25 aprile con Sassuolo-Juventus. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

DECISIVO − L’Inter è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. La 34esima potrebbe risultare un weekend decisivo per la lotta Scudetto con Inter-Roma e Lazio-Milan. A San Siro, ci sarà il secondo ritorno stagionale contro i nerazzurri per José Mourinho. L’Inter ha bisogno dei tre punti per continuare il sogno seconda stella. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Roma. Match in programma oggi a partire dalle 18.00.

INTER-ROMA, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Da schierare al Fantacalcio per Inter-Roma è Lautaro Martinez. Il Toro è reduce da un mini ciclo piuttosto positivo con tre gol nelle ultime due partite. I nerazzurri hanno bisogno dei gol del Toro per superare l’ostacolo Mourinho e battere un grande colpo in ottica Scudetto. Occhio al tabù giallorosso per Lautaro Martinez (vedi articolo). Altro pretesto per metterlo titolare.

In Inter-Roma al Fantacalcio bisogna puntare anche sulla gamba di Ivan Perisic. Stagione spaziale al momento quella dell’esterno croato. Contro la Roma in Coppa Italia ha fornito l’assist per il gol del vantaggio di Dzeko. Urge schierarlo nuovamente anche perché vedere in panchina il croato fa quest’anno sempre un certo effetto.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − A rischio ballottaggio con Federico Dimarco e panchina invece Alessandro Bastoni. Dunque per sicurezza meglio puntare al Fantacalcio su un giocatore sicuro della maglia dal primo minuto. Inoltre, nelle ultime gare Bastoni è stato il meno sicuro. Probabilmente la stanchezza inizia a farsi sentire per uno dei giocatori più importanti della stagione nerazzurra.

POSSIBILE SORPRESA − La sorpresa al Fantacalcio per Inter-Milan è Alexis Sanchez. Il jolly nerazzurro contro la Roma in Coppa Italia ha sfoderato il gol più bello da quando è all’Inter. Una perla dai 22 metri di destro che si è andata ad infilare sotto il sette. Oggi partirà probabilmente dalla panchina ma nella ripresa ha tutte le carte in regola per entrare e spaccare il match.

INDISPONIBILI − In Inter-Roma, gli unici indisponibili tra le fila di Simone Inzaghi sono Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov.