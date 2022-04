Fantacalcio Inter: i consigli per la 31ª giornata di Serie A (Juventus-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentunesima giornata di campionato, Juventus-Inter

RIECCO IL CAMPIONATO − La Serie A ritorna in campo con la trentunesima giornata. Sarà un lungo e primo weekend di aprile di campionato e Fantacalcio che avrà inizio oggi con l’anticipo tra Spezia e Venezia (ore 15.00) e si chiuderà lunedì sera con il match di San Siro tra Milan e Bologna. La trentunesima giornata arriva dopo la disastrosa sosta per le Nazionali con la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord e la conseguente esclusione dai Mondiali in Qatar. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

ULTIMA SPIAGGIA − Juventus-Inter è il big match della trentunesima giornata di campionato. Per i nerazzurri è una vera e propria ultima spiaggia ai fini della corsa Scudetto. Nelle ultime sette partite, la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto altrettanti punti con l’unica vittoria in campionato datata venerdì 4 marzo contro la Salernitana per 5-0. Non solo, l’Inter non vince in trasferta in Serie A dal 2021, l’unico squillo fuori dalle mura amiche di San Siro è arrivato paradossalmente a Liverpool. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Juventus-Inter. Match in programma domenica a partire dalle 20.45.

JUVENTUS-INTER, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai consigliati di Juventus-Inter al Fantacalcio, il primo nome è quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è il vero top player arretrato dell’Inter. Un autentico muro che in partite come queste si esalta diventando impermeabile. Contro avversari del calibro di Vlahovic, Dybala e Morata serve il Skriniar formato Liverpool. E lui lo sa. Juventus avvisata e fantallenatori pure.

Se c’è un giocatore uscito con le ossa rotte in casa Inter dalla disfatta Mondiale è sicuramente Nicolò Barella. Finito al centro delle critiche per la prestazione sottotono, il centrocampista sardo avrà una voglia matta di rifarsi. E perché no contro i suoi rivali-compagni Chiellini, Bonucci e Locatelli? Per risollevare l’Inter serve il vero Barella. Giocatore top e indiscutibile. In Juventus-Inter sarà da schierare

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Arturo Vidal, ultima grande gara per concedersi al meglio? Macché. Il futuro del cileno con l’Inter è già scritto. Valigie già pronte e a giugno via da Milano. In questi due anni, Vidal ha fatto vedere molte più ombre che luci con le prodezze e i gesti tecnici lasciati più ai propri follower su Tik Tok che ai tifosi nerazzurri. Contro la Juventus ha timbrato finora l’unico gol pesante della sua esperienza all’Inter. E sarà anche l’ultimo. Al Fantacalcio, meglio non schierarlo.

Inserire Ivan Perisic fra gli sconsigliati, sembra strano ma in realtà un motivo c’è: il rischio cartellino. Il croato affronterà domani sera uno dei suoi più acerrimi e scorretti rivali: Cuadrado (vedi articolo). Molto spesso negli ultimi anni, l’ex laterale del Wolfsburg ha sofferto il colombiano sia tecnicamente che per motivi… arbitrali. Al Fantacalcio, meglio inserire un centrocampista meno forte ma comunque più fattibile per tipo di partita.

POSSIBILE SORPRESA − Robin Gosens è pronto da tempo. In Juventus-Inter può arrivare la grande chance. Sia per il motivo sopra citato su Perisic che per le qualità e la forma del ragazzo. Smaltiti definitivamente i postumi post-infortunio, Gosens potrà finalmente marciare sulla corsia di sinistra. Osate al Fantacalcio e mettetelo titolare.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Tra gli indisponibili, rimane il dubbio Stefan de Vrij. Mentre, Marcelo Brozovic ha recuperato e sarà del match.