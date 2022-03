Fantacalcio Inter: i consigli per la 30ª giornata di Serie A (Inter-Fiorentina)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentesima giornata di campionato, Inter-Fiorentina

ULTIMA PRIMA DELLA SOSTA − La Serie A ritorna in campo con la trentesima giornata. Sarà un lungo e ultimo weekend di marzo di campionato e Fantacalcio che avrà inizio oggi con gli anticipi tra Sassuolo e Spezia (ore 18.45), Genoa-Torino (ore 21.00) e si chiuderà domenica sera con il match del Dall’Ara tra Bologna e Atalanta . La trentesima giornata chiuderà il sipario con il mese di marzo per dare spazio ai playoff Mondiali 2022 con (si spera) il doppio impegno dell’Italia. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

VERSO LA SECONDA STELLA − L’Inter dovrà riprendere assolutamente la marcia dopo il pari deludente rimediato in extremis a Torino. La squadra di Simone Inzaghi è a caccia di una risposta per allontanare critiche e polemiche. Bisogna risalire la china dopo lo scivolone al terzo gradino della classifica. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Fiorentina. Match in programma sabato a partire dalle 18.00.

INTER-FIORENTINA, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Iniziando dai giocatori consigliati al Fantacalcio per l’Inter in Inter-Fiorentina, occhio a Denzel Dumfries. L’olandese ritornerà nuovamente titolare dopo la panchina di Torino. Ricaricate le batterie per il laterale olandese è arrivata l’ora di riaccendere i motori e sfrecciare sulla corsia di destra. La sua assenza a Torino è stata evidente con Matteo Darmian, dotato di caratteristiche totalmente differenti all’ex PSV Eindhoven. Da sfruttare un Dumfries fresco e determinato.

Scalpita Robin Gosens e dunque è meglio schierarlo al Fantacalcio. L’esterno tedesco è ritornato a pieno regime dopo il lungo stop. Siglato l’assist contro la Salernitana nel 5-0 di venerdì 4 marzo, si è ripetuto domenica con un salvataggio da urlo su Brekalo in Torino-Inter. Adesso, vuole la prima maglia da titolare con l’Inter. Perisic è a corto di fiato. Gosens è arrivato il tuo momento in Inter-Fiorentina!

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Arturo Vidal al Fantacalcio è un no. Nonostante il cileno possa partire dal primo minuto in Inter-Fiorentina, non convince più di tanto. Inoltre, il centrocampista sembra già avere la testa da un’altra parte (Brasile?) con l’Inter che lo ha multato dopo le dichiarazioni di metà settimana. Contro il centrocampo della Fiorentina può entrare in confusione e prendere qualche cartellino non necessario.

POSSIBILE SORPRESA − Il jolly di sicuro affidamento in casa Inter è soltanto uno: Danilo D’Ambrosio. Dopo la gara thriller di Andrea Ranocchia a Torino, Inzaghi in Inter-Fiorentina sceglierà proprio il difensore campano per affiancare Milan Skriniar e Alessandro Bastoni al posto dell’infortunato Stefan de Vrij. D’Ambrosio è una sicurezza sia in campo che al Fantacalcio. Chi lo ha preso come tappa buchi può schierarlo in vista di domani.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Tra gli indisponibili, out sicuramente Stefan de Vrij, infortunatosi a Liverpool. In dubbio Marcelo Brozovic.