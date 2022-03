Fantacalcio Inter: i consigli per la 28ª giornata di Serie A (Inter-Salernitana)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventottesima giornata di campionato, Inter-Salernitana

ANCORA SERIE A − La Serie A ritorna in campo con la ventottesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio questa sera con l’anticipo tra Inter e Salernitana (ore 20.45) e si chiuderà domenica sera con il big-match tra Napoli e Milan. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

ORA O MAI PIÙ − L’Inter non vince da ben sei gare e non segna da quattro. Periodo molto particolare per i nerazzurri che in settimana hanno tirato una boccata d’ossigeno pareggiando per 0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia col Milan. In Inter-Salernitana, occorre ritrovare immediatamente la vittoria per ritrovare fiducia e maggior serenità. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Salernitana. Match in programma questa sera a partire dalle 20.45.

INTER-SALERNITANA, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − In Inter-Salernitana al Fantacalcio, bisogna puntare sull’esterno olandese Denzel Dumfries. In queste ultime gare molto negative dei nerazzurri, l’ex PSV è stato uno dei pochi a salvarsi. Il tulipano è diventato un anello fondamentale per questa squadra tant’è che quando manca si sente eccome. All’andata, riuscì a trovare il suo secondo gol in campionato dopo quello messo a referto contro la Roma alcune settimane prima. I presupposti per un’ottima serata ci sono.

Lautaro Martinez riprovaci! Il Toro sta vivendo il suo peggior momento di forma da quando è un giocatore dell’Inter. L’ultimo gol in campionato è datato 17 dicembre proprio all’andata nello 0-5 di Salerno. Invece, l’ultima marcatura in assoluta è quella realizzata su calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Per il resto, tanti grossolani e clamorosi errori sotto porta e un rendimento molto discutibile. L’argentino deve farsi perdonare sia all’Inter che al Fantacalcio. Inter-Salernitana come svolta?

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Tra gli sconsigliati al Fantacalcio, meglio non puntare su Arturo Vidal. Il cileno è ormai più un influencer che un giocatore a tutti gli effetti. Tanto parlare ma solo fuori dal campo. Oggi in Inter-Salernitana non scenderà titolare e in caso di ingresso a gara in corso il suo apporto difficilmente potrà rivelarsi una buona soluzione. Scegliete altro!

POSSIBILE SORPRESA − Inzaghi ha ritrovato tutti i giocatori a disposizione. Tra questi anche il Tucu Joaquin Correa. Diversi minuti già contro il Milan e possibile presenza anche in Inter-Salernitana nella ripresa. Si può schierare come jolly al Fantacalcio con il tecnico piacentino che sicuramente lo farà giocare. Il Tucu ha bisogno di ritrovare certezze e fiducia.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Infermeria svuotata per Inzaghi, che ha ritrovato sia Correa che Robin Gosens.