Fantacalcio Inter: i consigli per la 23ª giornata di Serie A (Inter-Venezia)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventitreesima giornata di campionato, Inter-Venezia

ULTIMA PRIMA DELLA SOSTA − La Serie A chiude il suo ricco mese si gennaio con la ventitreesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio questa sera con l’anticipo tra Verona e Bologna (ore 20.45) e si chiuderà domenica sera con il big match di San Siro Milan-Juventus. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

A CACCIA DEL SUCCESSO − Dopo le fatiche in Coppa Italia (Inter-Empoli 3-2 d.t.s), la squadra di Simone Inzaghi si rituffa in campionato alla ricerca della vittoria. Negli ultimi 270′ regolamentari (Juventus, Atalanta ed Empoli), i nerazzurri non sono riusciti a stare davanti al proprio avversario ottenendo il successo solamente nell’extra time. In Inter-Venezia, occorre ritrovare vittoria e tre punti per rimanere in vetta al campionato. In attesa di capire se l’incontro si disputerà (vedi aggiornamenti), occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Venezia.

INTERISTI DA FANTACALCIO − La quota 51 gol in campionato e i 20 marcatori diversi in stagione (18 in campionato) dimostrano come i giocatori dell’Inter siano decisamente appetibili anche in ottica Fantacalcio. Lautaro Martinez con il suo 8.03 è il giocatore con la miglior fantamedia in casa nerazzurra anche se in questo 2022 non ha ancora timbrato in Serie A. Buona anche la fantamedia di Dzeko (7,71) nonostante non trovi la via del gol in campionato dallo scorso 4 dicembre. I due, dunque, devono ritrovare la vena realizzativa per riprendere la marcia dei tempi migliori. Tra i migliori, da segnalare anche i difensori Bastoni e Skriniar (6,53 e 6,76) così come Sanchez in avanti (6,88). Tra i peggiori, invece, Stefan de Vrij che fa segnare una fantamedia pari al 5,63.

A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 20.45 Verona-Bologna), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Inter-Venezia.

GIOCATORI CONSIGLIATI − In vista di Inter-Venezia, un nome da schierare al Fantacalcio è quello Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, un solo gol nelle ultime 15 partite stagionali, deve ritrovare la via della rete. Nonostante il solito ottimo lavoro per la squadra, agli attaccanti si chiede ovviamente anche di segnare. Vena realizzativa che potrebbe ritrovare proprio contro il Venezia, gara in cui il ‘Cigno di Sarajevo’ giocherà sicuramente dal primo minuto.

Riposo fondamentale contro l’Empoli per Marcelo Brozovic che ha potuto ricaricare le batterie in vista di Inter-Venezia e non solo. Il centrocampista croato, vero insostituibile tra le fila nerazzurre, non ha ancora segnato in Serie A timbrando il proprio cartellino soltanto in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Bonus a parte, Epic Brozo è una fucina di 6,5/7 in ottica Fantacalcio.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Senza togliere nulla al Venezia, in chiave Fantacalcio sono più i consigliati che gli sconsigliati in casa Inter. Tra i pochi nerazzurri da evitare per questa partita c’è Matias Vecino. Contro l’Empoli, non ha sfruttato benissimo l’occasione offertagli da Inzaghi e difficilmente lo si potrà vedere in campo anche domani. Dunque, se lo avete come jolly in leghe numerose e pensate di schierarlo visto l’impegno, il consiglio è di lasciarlo in panchina se non in tribuna preferendo altri giocatori.

POSSIBILE SORPRESA − Cavalcare l’onda Sensi? Perché no. Dopo la rete decisiva in Coppa Italia, il centrocampista è diventato l’uomo del momento in casa Inter. La sua partenza verso la Sampdoria è stata bloccata a causa dell’affaire Correa (clicca QUI per entità infortunio) e per Inzaghi è un jolly da sfruttare. Sia come mezzala che nel ruolo di seconda punta, occhio a Sensi in Inter-Venezia. Non giocherà da titolare ma si può sfruttare al Fantacalcio a gara in corso.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Inter-Venezia, Inzaghi deve fare a meno del solo Correa.