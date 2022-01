Fantacalcio Inter: i consigli per la 22ª giornata di Serie A (Atalanta-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventiduesima giornata di campionato, Atalanta-Inter

NO STOP − Dopo la Supercoppa Italiana e le prime tre gare di Coppa Italia, la Serie A ritorna in campo con la terza giornata di ritorno. Campionato significa ovviamente anche Fantacalcio, il quale sta per entrare nella sua fase clou dovuta anche ad una sessione invernale di mercato utile per rinforzare la propria rosa. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

BIG MATCH − L’Inter è in attesa di una delicata trasferta sul campo dell’Atalanta, un vero e proprio big match che dirà tanto sul campionato dei nerazzurri di Milano. La squadra Inzaghi punta alla nona vittoria di fila in Serie A contro una delle pochissime formazioni capace di metterla in difficoltà quest’anno in Italia. La sfida d’andata, infatti, ha visto una Dea in grande spolvero soprattutto nel primo tempo chiuso in vantaggio dopo aver rimontato l’iniziale gol di Lautaro Martinez. Match poi terminato 2-2 con rigore di Dimarco stampatosi sulla trasferta nel finale di gara. Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche ai consigliati e agli sconsigliati di Atalanta-Inter.

INTERISTI DA FANTACALCIO − In ottica Fantacalcio, i giocatori dell’Inter si sono dimostrati tra i migliori di tutto il campionato. Handanovic e Dumfries hanno chiuso sul podio nelle rispettive categorie, così come l’ex Milan Calhanoglu. Sottotono invece il girone d’andata di de Vrij, ancora male sia contro la Lazio che mercoledì con la Juventus. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 15.00 Sampdoria-Torino), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Atalanta-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Il primo nome da consigliare in Atalanta-Inter al Fantacalcio è quello di Alexis Sanchez. Battere il ferro finché caldo deve essere il mantra sia di Inzaghi che dei fantallenatori che lo hanno in squadra. Il cileno è in una condizione fisica e mentale di grazia e tenerlo in panchina rischia di sembrare un vero azzardo. Dopo aver deciso la Supercoppa, El Ñino si prepara anche a scendere dal 1′ a Bergamo. Il leone in gabbia va schierato assolutamente.

Se dici chi sarà il prossimo capitano dell’Inter, tutti i tifosi interisti risponderanno a coro Milan Skriniar. Lo slovacco è da tempo uno dei tre ‘insostituibili’ in casa nerazzurra (poi Brozovic e Barella) e anche in Atalanta-Inter va messo dentro. Dopo un girone d’andata con i fiocchi, Skriniar vuole riconfermarsi anche in questo di ritorno. Se non è il difensore più forte del campionato poco ci manca, intanto al Fantacalcio con una fantamedia pari al 6,33 e i tre gol realizzati, è una goduria.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − In Atalanta-Inter al Fantacalcio non convince Arturo Vidal. Il centrocampista cileno dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio ancora ad Hakan Calhanoglu. Nonostante, il buon ingresso contro la Juventus, la gara di Bergamo sarà decisamente diversa. Ritmi e intensità alti che potrebbero mandare fuori tempo Vidal. L’ex Barcellona è peraltro in diffida.

POSSIBILE SORPRESA − Occhio al jolly Matteo Darmian in Atalanta-Inter. Il laterale di Legnano potrebbe far rifiatare Denzel Dumfries, apparso un po’ a corto di fiato mercoledì contro la Juventus. Anche in Supercoppa Italiana, Darmian ha dato il suo contributo entrando dalla panchina e propiziando il gol al 120′ di Sanchez. Inzaghi può dargli spazio dal primo minuto e al Fantacalcio si deve schierare.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Atalanta-Inter, Inzaghi ha tutti a disposizione eccetto il giovane Brazao, che sta recuperando dall’infortunio.