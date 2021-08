Fantacalcio Inter: i consigli per la 1ª giornata di Serie A (Inter-Genoa)

Ritorna la Serie A e a braccetto anche il Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la prima giornata di campionato, Inter-Genoa.

SERIE A FA RIMA CON FANTACALCIO

L’avvio del campionato di Serie A equivale anche con l’inizio del Fantacalcio. Dopo tre mesi di astinenza da bonus e malus, i milioni di fantallenatori possono rimettersi in sella per puntare alla costruzione di una rosa valida, capace di arrivare quantomeno a podio. Per chi ha già fatto l’asta o per chi ha deciso di aspettare la fine del mercato (ore 20 del 31 agosto), l’obiettivo rimane quello di assicurarsi una rosa di tutto rispetto. Fra giocatori già noti e apprezzati, semplici tappabuchi e qualche scommessa, il lavoro del fantallenatore − soprattutto durante il periodo dell’asta − diventa quasi maniacale come se fosse un vero e proprio tecnico/dirigente di un club di Serie A.

INAUGURA LA BENEAMATA

La prima giornata di campionato è ormai alle porte, visto che tra poco meno di 24 ore riprenderà la stagione calcistica italiana. Ad inaugurare il nuovo campionato sarà colei che ha trionfato l’anno precedente, ovvero l’Inter. I nerazzurri, infatti, domani alle 18.30 scenderanno in campo a San Siro contro il Genoa, primo ostacolo per difendere il titolo di Campioni d’Italia. Parlando in ottica fantacalcio, i giocatori dell’Inter − lo scorso anno − oltre a dominare le statistiche della Serie A, sono stati grandi protagonisti anche in campo “virtuale”.

INTERISTI DA FANTACALCIO

Dai tre difensori Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, passando per gli ormai ex nerazzurri Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, molti fantallenatori hanno trionfato nella loro lega anche grazie al loro grande apporto. I tifosi nerazzurri ma anche i fantallenatori (per il quale il colore della maglia è del tutto indifferente) si augurano che alcuni di questi possano riconfermarsi. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica da schierare, vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per Inter-Genoa, la prima giornata di Serie A.

GIOCATORI CONSIGLIATI

Per inaugurare la nostra prima rubrica dedicata al fantacalcio, vi proponiamo due giocatori consigliati in Inter-Genoa tra le fila dei nerazzurri. Il primo è il neo-acquisto turco Hakan Calhanoglu. L’ex giocatore del Milan ha dimostrato di sapersi subito adattare al gioco di Simone Inzaghi (che oggi ha parlato in conferenza stampa), facendo bene sia da mezzala sinistra sia da trequartista dietro le punte. Lo scorso anno, il turco ha ottenuto una fantamedia pari al 6,85, condita da quattro reti e tre assist in campionato. Calhanoglu giocherà sicuramente dal primo minuto, bisognerà capire soltanto se lo farà nella linea a cinque (più probabile) o in posizione più avanzata. Attenzione ai calci piazzati.

Alla new entry nerazzurra, si aggiunge tra i consigliati anche il fresco campione d’Europa Alessandro Bastoni. Il classe ’99, nonostante i soli due anni di Inter, è già un veterano della Beneamata. La sua crescita con Antonio Conte in panchina è stata esponenziale, tanto da meritarsi un posto nell’Italia trionfante a EURO 2020. Nella rosa dell’Inter, Bastoni ha delle caratteristiche uniche: mancino, fisico imponente, regista difensivo. Inoltre, nelle amichevoli pre-campionato, non solo è stato uno dei migliori ma sembra aver anche avanzato il suo raggio d’azione. Al fantacalcio è ormai diventato un top in difesa e contro il Genoa ha tutte le carte in tavola per fare una grande partita.

GIOCATORI SCONSIGLIATI

Nonostante il match in casa contro il Genoa favorisca fantacalcisticamente i giocatori dell’Inter, alcuni di questi possono anche rientrare nella lista degli sconsigliati. Matteo Darmian rientra tra questi. Il tuttofare ex Parma quasi sicuramente giocherà al posto del neo-arrivato Denzel Dumfries, in ritardo di condizione e che potrebbe esordire a partita in corso. Nonostante un buon campionato scorso e un discreto pre-campionato, il laterale di Legnano potrebbe dare un apporto minore rispetto a Ivan Perisic sul lato opposto. Se cercate un giocatore porta bonus in questa gara, probabilmente non sarà Darmian.

A malincuore e con grande sorpresa, il secondo sconsigliato in casa Inter è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, già in rete durante la sua prima uscita in amichevole contro la Dinamo Kiev, potrebbe soffrire la stretta marcatura dei tre centrali genoani. Un giocatore dalle sue leve ha bisogno, probabilmente, di qualche partita in più per entrare a pieno regime e senza un partner vero e proprio come Lautaro Martinez (squalificato) potrebbe entrare in difficoltà.

POSSIBILE SORPRESA

Ogni partita regala sempre un giocatore capace di sorprendere in positivo. In Inter-Genoa, potrebbe assumere queste veci Federico Dimarco. Il laterale sinistro nerazzurro, dopo diversi prestiti tra Verona e Parma, ha finalmente ottenuto la tanto agognata conferma con la maglia che ama. Ottimo il suo precampionato, condito da un paio di assist molto deliziosi e materializzati grazie a un mancino educatissimo. Nonostante contro il Grifone sembri destinato a partire dalla panchina, potrebbe dare il suo apporto a gara in corso. In caso, infatti, di partita tirata, Inzaghi potrebbe cambiare gli esterni di fascia, ecco allora che la qualità del suo mancino potrà fare la differenza.

GIOCATORI INDISPONIBILI

Infine, sicuri assenti gli attaccanti Lautaro Martinez (squalificato, ma anche infortunato) e Alexis Sanchez, che non saranno della partita. Fuori per infortunio in Inter-Genoa probabilmente anche il centrocampista Roberto Gagliardini, seppur in via di recupero, oltre a Christian Eriksen i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti. Out causa mercato Valentino Lazaro.