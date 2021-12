Fantacalcio Inter: i consigli per la 19ª giornata di Serie A (Inter-Torino)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la diciannovesima giornata di campionato, Inter-Torino

ULTIMA DELL’ANNO − Va verso la conclusione il 2021 calcistico con l’ultima giornata di campionato e dunque anche di Fantacalcio. Ultimi 90′ molto importanti prima di staccare un po’ la spina per ricaricare le batterie in vista di un 2022 di fuoco. Con la Serie A in campo riecco anche il Fantacalcio. Occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

IN BELLEZZA − Per chiudere l’anno nel migliore dei modi serve un ultimo sforzo. Inter-Torino sarà infatti l’ultima gara del grande 2021 nerazzurro. Inzaghi è a caccia del settimo sigillo consecutivo in campionato nonché del record di punti di Antonio Conte firmato nel girone d’andata 2019/20 (46). Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche ai consigliati e agli sconsigliati di Inter-Torino.

INTERISTI DA FANTACALCIO − L’ultima giornata di campionato ha visto il secondo gol consecutivo in campionato di Alexis Sanchez e il secondo in assoluto di Denzel Dumfries, giocatori coinvolti ormai appieno nel progetto tecnico di Inzaghi. In Inter-Torino, dovrebbe rivedersi ancora l’olandese mentre a rischio panchina il sudamericano. Quanto ai due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Stanno vivendo due diversi momenti di forma, brillante quello del Toro con cinque gol di fila (eguagliato l’Icardi del 2018); un po’ opaco in termini di gol quello del bosniaco (una sola rete nelle ultime nove), A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio agli anticipi odierni delle 20.45 Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Inter-Torino.

GIOCATORI CONSIGLIATI − In Inter-Torino, è ancora da sfruttare al Fantacalcio il momento on-fire di Dumfries. Le prestazioni dell’olandese migliorano di partita in partita e dopo aver fatto ferro e fuoco contro Cagliari e Salernitana (gol), ha tutte le carte in regola per dominare la corsia di destra anche nell’ultima uscita a San Siro. L’ex PSV ha inoltre un piede molto caldo e potrebbe sfornare qualche bonus invitante.

Si scrive Brozovic si legge indispensabile. Il croato è il fulcro dell’Inter, colui dal quale parte e si costruisce il gioco nerazzurro. Se non è uno dei registi più completi d’Europa poco ci manca, fatto sta che non può esistere un’Inter senza Marcelo Brozovic in campo. In Inter-Torino è da schierare nonostante i bonus non facciano al caso suo. Tuttavia, se c’è una certezza in questo Fantacalcio in termini di ottimi voti questo è sicuramente il vice campione del Mondo.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Nonostante ha molte chance di partire dal 1′ per la squalifica di Nicolò Barella, non fa impazzire Arturo Vidal in Inter-Torino. L’esperienza e la ferocia agonistica del giocatore sono ovviamente cosa assai nota ma al Fantacalcio non sempre regala ottimi spunti. Il cileno ha il cartellino facile e, quindi, meglio schierare un altro centrocampista per evitare qualche malus di troppo.

POSSIBILE SORPRESA − In Inter-Torino, occhio alla sorpresa Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro nonostante non parta sempre dal primo minuto si sta dimostrando una risorsa molto utile a gara in corso. Sia da terzo di difesa che da ala al posto di Ivan Perisic, il prodotto del vivaio interista non esce mai dal campo con un’insufficienza. Si può schierare contro il Torino poiché potrebbe portare anche bonus grazie al suo educatissimo mancino.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Inter-Torino, l’Inter deve fare a meno di Correa, nonché dello squalificato Barella. Out anche i giovani Brazao e Facundo Colidio.