Fantacalcio Inter: i consigli per la 16ª giornata di Serie A (Roma-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la sedicesima giornata di campionato, Roma-Inter

NO STOP − È una Serie A no stop così come anche il Fantacalcio. Dopo il turno infrasettimanale, oggi il campionato ritorna nuovamente in campo con la sua giornata numero sedici. Chiamati agli straordinari anche i fantallenatori, i quali dovranno rimettere insieme tutti i cocci dell’ultimo turno per schierare la miglior formazione possibile. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

ATTACCO ALLA CAPITALE − Continua la scalata verso la primissima posizione per l’Inter di Simone Inzaghi che oggi approda sul campo della Roma per un big match dagli interessanti risvolti affettivi. La Beneamata, infatti, dopo ben 10 anni ritrova José Mourinho, l’artefice della straordinaria cavalcata culminata con la vittoria del Triplete. L’Inter che arriva all’Olimpico è una squadra in uno stato di forma invidiabile: quattro vittorie consecutive e ben 10 risultati utili di fila tra campionato e Champions League. Ultimo e unico KO in Serie A lo scorso 16 ottobre proprio a Roma contro la Lazio. L’obiettivo è quello di continuare questa striscia per rimanere agganciati al treno scudetto. Il fischio d’inizio del match sarà oggi sabato 4 dicembre alle ore 18.00 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese di Roma-Inter.

INTERISTI DA FANTACALCIO − In ottica Fantacalcio, i giocatori dell’Inter si stanno dimostrando delle ottime pedine. A partire dai due attaccanti, Lautaro Martinez e Dzeko (15 gol in due). Il Toro ha superato nell’ultimo turno il bosniaco come miglior fantamedia, balzando al primo posto con un 8,15. Niente male anche l’altro grande ex di Roma-Inter che si attesta sul 7,93, nonostante i sei turni senza segnare. Da evidenziare la grande stagione di Ivan Perisic che con tre gol e un assist ha raggiunto quota 7,08.

Altalenanti ma in risalita le prestazioni di Denzel Dumfries (fantamedia pari al 6,09), il quale potrà trovare spazio e continuità con l’infortunio di Darmian. Tra i peggiori al Fantacalcio c’è Stefan de Vrij, out da ben tre turni di campionato (anche oggi non sarà del match) che ha la peggior fantamedia tra i giocatori nerazzurri di movimento, 5,5. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 15.00 tra Milan e Salernitana), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Roma-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo come sempre dai nerazzurri schierabili al Fantacalcio per Roma-Inter, il primo nome è quello di Nicolò Barella. Dopo ben 19 incontri sempre in campo, Inzaghi gli ha riservato un turno di riposto mercoledì contro lo Spezia. Dunque all’Olimpico, ritornerà con pile caricate e con la solita voglia matta di spaccare il mondo. Occhio ai suoi inserimenti e alla facilità di entrare in area di rigore.

Da un lato del campo ad un altro, per parlare di Hakan Calhanoglu. Dopo le prime giornate altalenanti, il turco è entrato a pieno regime nel mondo Inter. Dalla partita contro il Milan, il suo rendimento è totalmente cambiato con il bottino numeri sempre più abbondante: tre gol in quattro partite. Al Fantacalcio è diventato quasi indispensabile e contro la Roma si può schierare. Attenzione ai calci piazzati.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Passando agli sconsigliati al Fantacalcio per Roma-Inter, rimane qualche dubbio su Dumfries. Con molta probabilità la Roma attaccherà di più sulla corsia di sinistra con Vina e Carles Perez. A destra, infatti, nonostante ci sia la presenza di Zaniolo, Mourinho sposterà come terzino il centrale Ibanez, il quale starà presumibilmente più basso senza spingersi più di tanto in avanti. Ecco allora che il peso offensivo passerà dalle parti di Dumfries, il quale se attaccato potrebbe entrare in difficoltà.

POSSIBILE SORPRESA − Come pedina a sorpresa al Fantacalcio di Roma-Inter, occhio ad Alexis Sanchez. Il cileno ha voglia di dimostrare tantissimo e già contro lo Spezia era entrato bene sfiorando anche il gol. In caso di risultato in bilico, Inzaghi potrebbe metterlo dentro per imbrigliare la difesa giallorossa. Inoltre, martedì c’è il Real Madrid e nella ripresa una rotazione in avanti sarà legittima.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter ha perso Ranocchia e Darmian dopo la gara di Venezia. Inoltre, neanche de Vrij ha recuperato per il match dell’Olimpico. Out anche Kolarov, i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.