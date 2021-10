Fantacalcio Inter: i consigli per l’11ª giornata di Serie A (Inter-Udinese)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per l’undicesima giornata di campionato, Inter-Udinese

ANCORA SERIE A − Altro giro altra corsa. Dopo il secondo turno infrasettimanale della stagione, ritorna in campo nuovamente il campionato con la sua giornata numero 11 sul calendario. Con la Serie A si gioca anche al Fantacalcio con i fantallenatori chiamati agli straordinari in questo incessante tour de force. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

LA RICERCA DELLA CONTINUITÀ − L’agevole vittoria di Empoli arrivata grazie alle reti dei cosiddetti ‘gregari’ non dove essere soltanto una piccola e sporadica luce nel percorso dell’Inter. Bisogna dare continuità ai risultati per non perdere ulteriori punti da Napoli e Milan, che viaggiano ad un ritmo sfrenato. L’opportunità per i ragazzi di Simone Inzaghi arriverà domani alle 12.30 contro l’Udinese a San Siro. Un match da vincere assolutamente per continuare l’inseguimento e presentarsi al meglio per la delicata doppia sfida di settimana prossima contro lo Sheriff a Tiraspol e il Milan in campionato. Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese di Inter-Udinese.

INTERISTI DA FANTACALCIO − Quando c’è l’Inter in campo, indipendentemente dall’avversario che si troverà ad affrontare, diversi giocatori possono essere tranquillamente schierati. L’unica attenzione da fare è quella relativa ai casi di turnover. In ambito Fantacalcio, a dominare le statistiche è senza ombra di dubbio Edin Dzeko, autore di un avvio di stagione impressionante con sette gol in 10 partite e una fantamedia pari al 9,22. Bene anche il suo compagno di reparto Lautaro Martinez, a secco nelle ultime tre uscite ma autore di un assist ad Empoli. Per lui, la fantamedia è di 8,11. A chiudere la schiera dei migliori c’è anche Nicolò Barella, che con cinque assist e un gol in 10 partite è tra i migliori centrocampisti della Serie A per fantamedia. Per il sardo, si parla di un 7,4.

A fronte dei migliori, vi sono anche coloro che devono necessariamente risalire la china sia sul campo reale che in quello virtuale. Stefan De Vrij è uno di questi, con una fantamedia pari al 5,75 (la peggiore tra i giocatori di movimento dell’Inter). Si avvicina al centrale, anche il compagno di nazionale Denzel Dumfries. Le ultime prestazioni sottotono e il disastro contro la Juventus hanno fatto precipitare la sua statistica al Fantacalcio. Quel 5,93 dovrà essere migliorato. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 15.00 Atalanta-Lazio), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Inter-Udinese.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Iniziando dai consigliati al Fantacalcio per Inter-Udinese tra le fila nerazzurre, il primo nome è quello di Ivan Perisic. Il laterale croato è uno dei migliori della formazione di Inzaghi, molto propositivo in fase offensiva ed efficace in quella di ripiegamento. Smaltito il turno di riposo (meritato) contro l’Empoli, Perisic è pronto a riprendersi le redini della fascia sinistra. Contro l’Udinese, dunque, sarà da schierare perché potrebbe portare anche qualche bonus interessante.

Dalla corsa del vice campionato del Mondo si passa alla garra in mezzo campo di Arturo Vidal. Dopo il gol contro lo Sheriff in Champions League, il cileno è stato costretto a saltare le due successive sfide contro Juventus ed Empoli per un piccolo malanno influenzale. Domani contro l’Udinese, dovrebbe rientrare dal primo minuto per far rifiatare Barella. Grande opportunità, dunque, per lui e i fantallenatori che lo hanno acquistato in estate come possibile jolly.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Passando agli sconsigliati al Fantacalcio in Inter-Udinese, si può non schierare in questa partita Matteo Darmian. Il laterale di Legnano ha giocato tutti e 90 più i minuti delle partite contro Juventus ed Empoli e con l’Udinese potrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto, pronto al riscatto Dumfries. Dunque, in vista della formazione da schierare, meglio evitare la titolarità di Darmian e puntare su un altro giocatore sicuro di scendere in campo dal 1′.

Out anche Roberto Gagliardini che dopo aver giocato titolare contro l’Empoli sarà sostituito nelle rotazioni da Hakan Calhanoglu. In caso di ingresso in campo nella ripresa, non convince più di tanto poiché si tratta di un giocatore più di rottura che di costruzione e pericolosità sotto porta. Per chi lo avesse preso come jolly in leghe numerose, meglio lasciarlo fuori in questa partita.

POSSIBILE SORPRESA − Infine, chiudendo la nostra rubrica con consigliati e sconsigliati al Fantacalcio non può mancare ovviamente la sorpresa. In questa giornata, occhio a Dumfries che dovrebbe trovare chance dal primo minuto in Inter-Udinese. Il disastro contro la Juventus lo ha sicuramente condizionato (iconico l’abbraccio e la dedica di Danilo D’Ambrosio mercoledì sera) ma il laterale tulipano ha tutte le carte in regola per potersi rifare. Giusto che Inzaghi gli dia fiducia cosi come gli stessi fantallenatori.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter ha recuperato tutti i giocatori. Gli unici out sono i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.