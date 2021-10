Fantacalcio Inter: i consigli per la 10ª giornata di Serie A (Empoli-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la decima giornata di campionato, Empoli-Inter

SUBITO IN CAMPO − Non c’è nessun attimo di respiro per la Serie A che oggi ritorna in campo con la decima giornata del suo calendario. Nemmeno il tempo di festeggiare o piangere per i propri risultati, che i fantallenatori sono chiamati nuovamente a schierare la formazione al Fantacalcio. Tra squalificati, infortunati e dubbi dell’ultima ora bisogna stare costantemente vigili per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

TRASFERTA TOSCANA − L’Inter arriva ad Empoli reduce da tre risultati totalmente differenti: KO sul campo della Lazio, successo in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol e pari beffardo casalingo nell’ultima uscita di campionato contro la Juventus. Per i ragazzi di Simone Inzaghi, dunque, occorre trovare una certa continuità per un corretto e propositivo prosieguo di stagione. Il fischio d’inizio del match sarà mercoledì 27 ottobre alle ore 20.45 e parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche agli sconsigliati e alle possibili sorprese di Empoli-Inter.

INTERISTI DA FANTACALCIO − In ottica Fantacalcio, Empoli-Inter potrebbe risultare molto vantaggiosa per i fantallenatori che hanno in squadra uomini nerazzurri. Da Edin Dzeko – capocannoniere nerazzurro con sette reti in nove partite – passando per Nicolò Barella, l’Inter può sicuramente migliorare il suo bottino di gol in campionato. Occhio anche a Lautaro Martinez, che dopo le ultime tre uscite sottotono, avrà una voglia matta di ritrovare la via della rete. Dal momento che si tratta di un turno infrasettimanale, Inzaghi potrebbe optare anche per un piccolo mini turnover. Occhio, dunque, agli scalpitanti dalla panchina come Federico Dimarco o Denzel Dumfries, il quale dovrà certamente farsi perdonare dopo la fatale ingenuità contro la Juventus. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio agli anticipi odierni delle 18.30 Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana), vi proponiamo i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter in Empoli-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai giocatori schierabili in Empoli-Inter tra le fila nerazzurre, occhio come accennato poc’anzi a Lautaro Martinez. Il Toro è in un periodo di difficoltà, dal momento che non trova la via del gol da ben tre partite stagionali. Sia contro lo Sheriff che con la Juventus (gare giocate dal 1′), l’argentino ha fatto fatica a rendersi pericoloso. Sicuramente vorrà rifarsi per riprendere il promettente cammino di inizio stagione con tre gol nelle prime quattro partite.

Insostituibile in mezzo al campo Marcelo Brozovic, fonte inesauribile del gioco di Inzaghi. Il croato è il fulcro di questa Inter, colui capace di dare i giusti tempi alla squadra sia in fase di possesso che di non possesso. Contro una squadra ben organizzata, l’apporto del vice campione del Mondo sarà fondamentale. Andreazzoli metterà probabilmente un giocatore a tallonarlo ma il croato ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente in qualsiasi situazione.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Passando agli sconsigliati del Fantacalcio, uno dei tre difensori dietro è a rischio turnover in vista di Empoli-Inter. Non tanto Bastoni, il quale non ha giocato per intero le ultime tre partite ma uno tra Milan Skriniar o Stefan de Vrij. Il prescelto potrebbe essere il centrale olandese e dunque è meglio tenerlo fuori in questa partita. Difficilmente, in caso di titolarità di Andrea Ranocchia – sostituto dell’ex Lazio – de Vrij entrerebbe nella ripresa.

Meglio non schierare Arturo Vidal, che ieri non si è allenato con la squadra dopo aver saltato Inter-Juventus per qualche linea di febbre. Non sarà al 100% della condizione fisica e Inzaghi difficilmente lo rischierà almeno dal 1′. Meglio varare pertanto verso un altro giocatore. Il cileno potrà essere utile nella prossima sfida di campionato contro l’Udinese.

POSSIBILE SORPRESA − Infine, per quanto riguarda le possibili sorprese in Empoli-Inter, occhio all’ex di turno Matias Vecino. Il centrocampista potrebbe giocare dal 1′ al posto di Hakan Calhanoglu. Per lui, un solo gol in stagione nella grande vittoria contro il Bologna allo stadio Giuseppe Meazza. Ad Empoli, ha vissuto per una sola stagione (2014/15) mettendo a referto 36 presenze complessive condite da due gol. La regola del gol dell’ex al Fantacalcio è una sentenza.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter ha recuperato tutti i giocatori, anche l’acciaccato Joaquin Correa e il febbricitante Vidal. Gli unici out sono i giovani Brazao e Facundo Colidio, nonché ovviamente Christian Eriksen, i cui tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti.