Fantacalcio, analisi e consigli 14ª giornata di Serie A: chi schierare in Fiorentina-Inter

La redazione di Inter-News.it presenta la nuova rubrica dedicata al Fantacalcio. Dopo l’analisi e gli approfondimenti per tutta la quattordicesima giornata di Serie A, in questo articolo ci focalizzeremo in particolare sulle partite e i giocatori dell’Inter. In vista della quattordicesima giornata di campionato, il nostro team di esperti si concentra su Fiorentina-Inter, in programma domenica 1° dicembre alle 18.00. Di seguito i consigli Fantacalcio in chiave nerazzurra.

Consigli Fantacalcio – quattordicesima giornata di Serie A 2024-25

LA PARTITA – Per la quattordicesima giornata di campionato, analizzeremo Fiorentina-Inter, che si disputerà domenica 1° dicembre alle 18.00. La nostra rubrica sarà il tuo alleato ideale per capire quali giocatori schierare e quali invece potrebbero deludere le aspettative. Ti invitiamo a seguirci su Inter-News.it per non perdere le ultime novità e consigli utili per affrontare ogni giornata di campionato. Con questa nuova rubrica, il tuo Fantacalcio sarà più strategico e informato, permettendoti di vivere ogni partita con maggiore intensità.

Fiorentina-Inter domenica 1 dicembre ore 18.00

CHI SCHIERARE: Bisseck/de Vrij e Gudmundsson/De Gea

CHI EVITARE: Ranieri e Darmian

PRONOSTICO: 2-3

CONSIGLI FANTACALCIO – VIDEO APPROFONDIMETO FIORENTINA-INTER

Questa nuova puntata sui consigli al Fantacalcio con la nostra Romina Sorbelli in conduzione, insieme ad un amico di Inter-News.it: il grande Mexchefacose.