Fabregas alla vigilia di Como-Inter: «Proveremo a dare fastidio!»

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Como-Inter. L’allenatore spagnolo vuole dare fastidio alla squadra di Simone Inzaghi.

CONFERENZA STAMPA – Cesc Fabregas, alla vigilia di Como-Inter, ha detto: «Dobbiamo essere attenti, loro sono forti sulle fasce, per me l’Inter è la miglior squadra di Serie A, e tra le migliori in Europa. Dobbiamo essere bravi a giocare con personalità, non subire il loro calcio, ma imporre il nostro. L’Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L’obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa. Non credo che l’Inter sarà condizionata dalla finale di Champions League, e neppure penserà alla gara del Napoli. Sono forti, con un allenatore tra i migliori in Italia. Domani non ci sarà Goldaniga, squalificato, ci sono dubbi anche per Kempf in difesa, devo valutare chi mandare in campo. Ma cercheremo di dare il massimo contro una squadra fortissima. Fabregas, Reina e Iovine? Credo che meritino minutaggio. Il cuore dice sì, entrambi hanno fatto una grande carriera. Reina merita di giocare, lui mi ha dato tanto, in campo e fuori. Iovine è sempre positivo, sono due ragazzi importanti per me, per la società e per i compagni»