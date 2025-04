Fabbri rischia lo stop. Pesa mancato rigore su Bisseck in Inter-Roma!

Michael Fabbri si è reso protagonista di un grave errore nella sfida di Serie A tra Inter e Roma, terminata con il punteggio di 0-1: a causa del suo mancato fischio per il contatto in area tra Evan Ndicka e Yann Bisseck, l’arbitro rischia lo stop.

EPISODIO CHIAVE – Michael Fabbri è stato il direttore di gara di Inter-Roma, match vinto dai giallorossi per 1-0. Nel corso della sfida, l’arbitro italiano ha commesso un errore decisivo per il risultato finale, non avendo fischiato un calcio di rigore per il fallo netto di Evan Ndicka ai danni di Yann Bisseck. Il fischietto di Ravenna non ha ravvisato gli estremi per il rigore, macchiando di fatto la sua prestazione in maniera tangibile.

Fabbri e il possibile stop: la situazione dopo Inter-Roma

IL FUTURO – Al momento, nulla è stato deciso riguardo i prossimi impegni di Serie A e Serie B. La sensazione, però, è che l’arbitro di Ravenna possa essere fermato per le partite che si terranno nelle successive settimane. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, quest’ipotesi non è per nulla remota. Il danno subìto dall’Inter, che però ha preferito non dar sfogo a lamentele nel post-partita della sfida con la Roma, è stato importante. Fabbri rischia di subire le conseguenze della sua mancata scelta.