Fabbri ammonisce Bisseck per il… Momento! Moviola Milan-Inter (1-1) – CdS

Fabbri ha arbitrato il derby di Milano tra Milan e Inter di Coppa Italia. L’arbitro di Ravenna è stato promosso dal Corriere dello Sport, che si focalizza anche sul giallo rifilato a Bisseck. La moviola di Milan-Inter.

MOVIOLA – A dirigere il derby tra Milan e Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, ci ha pensato Micheal Fabbri, fischietto di Ravenna. Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dell’arbitro, a cui assegna addirittura 7 in pagella. Il quotidiano romano sottolinea, nello specifico, anche la non necessità di applicare la nuova sperimentazione del VAR: ossia quello di parlare all’intero stadio in caso di check o di revisione al monitor. Come ad Empoli, anche a Milano non ce n’è stato bisogno. La partita è filata lascia e, riferisce il Corriere, tanto per merito dello stesso Fabbri.

La moviola di Milan-Inter 1-1: Fabbri e l’ammonizione a Bisseck

EPISODI – Il contatto tra il braccio di Leao e il pallone è stato giudicato involontario, quindi nessun rigore per l’Inter. Mentre dal punto di vista disciplinare, manca un cartellino a Thiaw ad inizio partita, che Fabbri non ha voluto sanzionare gestendo la situazione diversamente. Per quanto riguarda il giallo a Bisseck, secondo il Corriere dello Sport, più per il fallo in sé (non è una sbracciata), Fabbri ha voluto punire il momento della partita, che stava salendo di toni, dopo il battibecco fuori dal campo tra Acerbi e Jimenez.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna