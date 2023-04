Fabbri arbitro di Salernitana-Inter: un disastro l’ultimo dei precedenti

Fabbri sarà l’arbitro di Salernitana-Inter, partita della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 17. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ravenna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Arechi.



I PRECEDENTI – Salernitana-Inter sarà la nona partita per Michael Fabbri come arbitro dei nerazzurri. Con lui è arrivata la prima sconfitta stagionale, il 26 agosto col 3-1 all’Olimpico contro la Lazio. Il bilancio però è molto più sorridente: sei vittorie e due KO. L’esordio è del 19 novembre 2017, 2-0 in scioltezza all’Atalanta con doppietta di Mauro Icardi. Poi l’altra partita persa, sempre 2-0 ma per il Genoa il 17 febbraio 2018, peraltro con un gol abbastanza discutibile (l’autogol dell’1-0 nasce da un fallo non fischiato a centrocampo). A seguire con Fabbri altri tre successi: 1-2 in casa del Brescia il 29 ottobre 2019, 2-1 allo Spezia il 20 dicembre 2020, 3-1 alla Lazio il 14 febbraio 2021 (decisivo per andare in testa alla classifica e non mollarla più) e nella passata stagione 1-3 alla Fiorentina il 21 settembre sempre del 2021.

GLI ERRORI – Oltre a Salernitana-Inter per Fabbri ce n’è un’altra nel 2023: la partita col Verona del 14 gennaio. Al 41′ nega un clamoroso rigore per parata – letteralmente – di Isak Hien su tiro di Henrikh Mkhitaryan. Il VAR, misteriosamente, non interviene e lui lascia proseguire. Lo stesso Hien a metà ripresa è graziato dal secondo giallo, per un palese placcaggio su Edin Dzeko che andava centralmente verso la porta. Una direzione di gara da dimenticare per Fabbri, ma non costata punti all’Inter vittoriosa lo stesso per 1-0 (gol di Lautaro Martinez).