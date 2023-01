Fabbri arbitro di Inter-Verona: nei precedenti il primo KO stagionale

Fabbri sarà l’arbitro di Inter-Verona, partita della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ravenna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Verona sarà l’ottava partita per Michael Fabbri come arbitro dei nerazzurri. Con lui è arrivata la prima sconfitta di questa stagione, il 3-1 in favore della Lazio dello scorso 26 agosto. Il bilancio però è molto migliore: cinque vittorie e due KO. L’esordio è datato 19 novembre 2017, un agevole 2-0 all’Atalanta firmato Mauro Icardi (doppietta). Poi l’altra partita persa, sempre 2-0 ma in favore del Genoa il 17 febbraio 2018, peraltro con un gol abbastanza discutibile. A seguire con Fabbri altri tre successi: 1-2 in casa del Brescia il 29 ottobre 2019, 2-1 allo Spezia il 20 dicembre 2020, 3-1 alla Lazio il 14 febbraio 2021 (decisivo per andare in testa alla classifica e non mollarla più) e nella passata stagione 1-3 alla Fiorentina il 21 settembre sempre del 2021.