Fabbri arbitro di Inter-Lazio: quattro precedenti, in stagione con lo Spezia

Fabbri sarà l’arbitro di Inter-Lazio, partita della ventidueesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ravenna, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lazio sarà la quinta partita per Michael Fabbri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è abbastanza favorevole, con tre vittorie e una sconfitta. In questa stagione ha diretto il 2-1 allo Spezia del 19 dicembre, assegnando il rigore del momentaneo raddoppio. Fallo di mano, netto, di M’Bala Nzola su cross di Stefano Sensi nella circostanza, ma gli è servito il VAR per fischiarlo. Gli altri tre incroci sono il 19 novembre 2017, l’esordio: 2-0 all’Atalanta privo di polemiche. Poi l’unico KO, il 17 febbraio 2018 con lo stesso punteggio col Genoa dove non ravvisò un fallo nell’avvio dell’azione dello svantaggio, arrivato con un clamoroso autogol di Andrea Ranocchia. Infine un successo per 1-2 sul campo del Brescia il 29 ottobre 2019.

LAVORO EXTRA AL MONITOR – Come detto, Fabbri ha avuto bisogno dell’aiuto del VAR nell’unico precedente stagionale prima di Inter-Lazio. Ci sono però due partite in cui lui era al monitor, con tanto da raccontare. Il 2 dicembre 2018 non si è accorto di rigore di Danilo D’Ambrosio su Nicolò Zaniolo contro la Roma, sul quale i giallorossi si sono lamentati molto. Poi, però, c’era lui il 23 febbraio 2019 contro la Fiorentina: sì, esatto, la volta dei disastri dell’arbitro Rosario Abisso. Nelle prime due circostanze, un rigore per i nerazzurri su tocco di mano in area e un fallo di Luis Fernando Muriel per annullare una rete dei gigliati, aveva fatto cambiare decisione al sempre indeciso direttore di gara palermitano. Peccato che sull’ultima, il rigore inventato per tocco di petto di D’Ambrosio in pieno recupero, Abisso pur richiamato al VAR abbia falsato il risultato confermandolo.