Fabbri arbitro di Torino-Inter: nei precedenti stagionali 1/3

Fabbri sarà l’arbitro di Torino-Inter, partita della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ravenna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Olimpico Grande Torino.



I PRECEDENTI – Torino-Inter sarà la decima partita per Michael Fabbri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è piuttosto positivo: sei vittorie, un pareggio e due KO. L’esordio è del 19 novembre 2017, 2-0 in scioltezza all’Atalanta con doppietta di Mauro Icardi. Poi l’altra partita persa, sempre 2-0 ma per il Genoa il 17 febbraio 2018, peraltro con un gol abbastanza discutibile (l’autogol dell’1-0 nasce da un fallo non fischiato a centrocampo). La statistica è peggiorata molto in questa stagione, con un successo su tre. È la partita col Verona del 14 gennaio, finita 1-0, dove al 41′ nega un clamoroso rigore per parata – letteralmente – di Isak Hien su tiro di Henrikh Mkhitaryan. Il VAR, misteriosamente, non interviene e lui lascia proseguire. Lo stesso Hien a metà ripresa è graziato dal secondo giallo, per un palese placcaggio su Edin Dzeko che andava centralmente verso la porta. Fabbri ha poi fatto da arbitro nel KO per 3-1 con la Lazio del 26 agosto (prima sconfitta stagionale) e nell’1-1 con la Salernitana all’Arechi il venerdì di Pasqua.