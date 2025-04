Fabbri arbitro di Milan-Inter: un precedente in stagione (in Coppa Italia)

SECONDA VOLTA – Sarà Michael Fabbri di Ravenna a dirigere il match tra Milan e Inter, previsto per le ore 21 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1983 si tratta del secondo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. L’unica sfida dei nerazzurri arbitrata in quest’annata da Fabbri risale al turno precedente di Coppa Italia, con la vittoria dei meneghini per 2-0 contro la Lazio. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 13 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 22 gol fatti e 11 subìti. Fabbri, le cui ultime 4 sfide riguardanti i meneghini si sono concluse con una vittoria dell’Inter, non ha mai arbitrato il derby di Milano.

Fabbri arbitro di Inter-Udinese, il rendimento attuale

BILANCIO – Fabbri, prima di andare a dirigere Milan-Inter, ha già arbitrato quattordici partite di Serie A in questa stagione, una di Coppa Italia (concernente proprio l’Inter) e una di Serie B. Nelle 16 partite stagionali finora dirette nel complesso, Fabbri ha estratto 71 cartellini gialli e 2 rossi.