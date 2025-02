Fabbri arbitro di Inter-Lazio (Coppa Italia): 2 precedenti opposti!

Fabbri arbitro di Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finali di Coppa Italia. L’AIA, nella giornata di ieri, ha comunicato le designazioni per le due sfide in programma. La scheda di Fabbri, direttore di gara nel match di San Siro.

PRIMA VOLTA QUEST’ANNO – Fabbri, arbitro di Inter-Lazio, dirigerà per la prima volta l’Inter in questa stagione. L’ultima volta che ha diretto una partita della Beneamata è stata lo scorso 6 gennaio 2024, praticamente più di un anno fa. In quel caso, diresse una delle sfide più emozionanti e cruciali della cavalcata scudetto, ossia quella contro il Verona a San Siro finita 2-1 con rete nel finale di Davide Frattesi. Quella di questa sera sarà la tredicesima direzione di Fabbri con l’Inter. Il bilancio è di nove vittorie, un pareggio e due sconfitte. Una di queste sconfitte fu proprio contro la Lazio il 26 agosto 2022, partita finita 3-1 all’Olimpico. Fabbri ha però diretto pure un Inter-Lazio 3-1, giocatosi a San Siro il 14 febbraio 2021.

Fabbri arbitro di Inter-Lazio, il rendimento attuale

BILANCIO – Fabbri in questa stagione ha già diretto dodici partite di Serie A. Si tratta quindi di un arbitro molto stimato dall’AIA, su cui ripone tanta fiducia. Inoltre, ha anche arbitrato una partita di Serie B. In questa stagione ha estratto ben 55 cartellini gialli, più uno rosso. Quanto ai rigori, solamente uno fischiato a favore del Bologna, nel match contro il Torino.