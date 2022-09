Ex di Udinese-Inter: ennesimo incrocio tra Handanovic e Padelli

In Udinese-Inter (domani alle 12.30) si ritroveranno Samir Handanovic e Daniele Padelli, unici giocatori ad aver vestito entrambe le maglie.

CAPITANO INDISCUSSO – Udinese-Inter è sempre una partita più importante di altre per Samir Handanovic. In Friuli infatti l’attuale capitano nerazzurro si è imposto come uno dei migliori portieri della Serie A. E sempre lì ha costruito la sua fama di portiere para-rigori. Con la maglia bianconera neutralizza 18 rigori in cinque stagioni, di cui 6 solo nella stagione 2010/11 (un record tutt’ora imbattuto). Aggiungendo i 14 bloccati con i nerazzurri, Handanovic è a quota 32 rigori parati in Serie A, il migliore in assoluto nella storia del campionato italiano. Ciò detto, dal 2007 al 2012 gioca 212 partite con l’Udinese, meno della metà di quante saranno con l’Inter (445, ad oggi).

PRIMO TIFOSO – Ma Udinese-Inter sarà una partita speciale anche per un altro portiere. Parliamo ovviamente di Daniele Padelli. Che tifa Inter sin da bambino, tenendo persino un “santino” di Gianluca Pagliuca con sé. E in nerazzurro arriva nel 2017, coronando il sogno di una vita. In quattro stagioni a Milano gioca poco, appena 9 presenze, ma si toglie l’enorme gioia di vincere lo Scudetto con la squadra del suo cuore. Prima di tornare a Udine, dove già era già stato nel biennio 2011-13. E proprio nel primo anno in Friuli fece da secondo ad Handanovic, all’ultima stagione in bianconero prima di passare all’Inter. Per i due portieri quello di domani sarà quindi l’ennesimo incrocio in carriera.

Udinese: gli ex dell’Inter

Daniele Padelli (P) – 9 presenze, 9 gol subiti, 1 Scudetto

Inter: gli ex dell’Udinese

Samir Handanovic (P) – 212 presenze, 260 gol subiti