Ex di Salernitana-Inter: D’Ambrosio piccolo granata, per Obi ricordo unico

In Salernitana-Inter di stasera (ore 20.45) si affronteranno quattro giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, a partire da Danilo D’Ambrosio.

SETTORE GIOVANILE – Salernitana-Inter avrà il profumo di ritorno a casa per un giocatore nerazzurro. Si tratta di Danilo D’Ambrosio, napoletano di nascita e cresciuto calcisticamente a Salerno. L’attuale numero 33 nerazzurro rimane nel vivaio granata fino al 2005 quando, a soli 17 anni, si troverà senza squadra in seguito al fallimento del club. Inizia quindi qui Passerà quindi qui il lungo giro nella provincia che lo porterà infine a giocare 241 gare con l’Inter e a vincere lo Scudetto.

PRODOTTI FRESCHI – E quello di D’Ambrosio è, con tutte le differenze del caso, il leitmotiv degli ex Inter che ora giocano nella Salernitana. A partire dal portiere, lo sloveno Vid Belec. Nerazzurro dal 2008 al 2015, con la prima squadra gioca appena tre partite, nell’Europa League 2012/13. Ne gioca invece molte di più il nigeriano Joel Obi, 71 presenze tra il 2010 e il 2015 (con un anno di prestito a Parma). Per lui solo 3 gol con l’Inter, tra cui uno nel derby di andata della stagione 2014/15. Mentre è fugace il passaggio in prima squadra anche per Federico Bonazzoli. L’attuale numero 9 granata rimane 11 anni nel vivaio dell’Inter, disputando però solo 9 gare coi grandi, tra il 2013 e il 2015. Infine tra gli attaccanti della Salernitana figura anche Edoardo Vergani, ancora di proprietà nerazzurra ma in prestito a Salerno (finora 4 presenze in stagione, per un totale di 85 minuti in campo).