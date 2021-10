Ex di Inter-Udinese: Sanchez-Handanovic lanciati, Padelli di ritorno

Nella sfida di oggi (ore 12.30) tra Inter e Udinese si sfideranno tre giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Con uno di loro – Daniele Padelli – che ha cambiato divisa giusto la scorsa estate.

LANCIO IN FRIULI – Inter-Udinese sarà l’occasione per tre giocatori di ritrovare il proprio passato. Un bel tuffo soprattutto per Samir Handanovic e Alexis Sanchez. Il capitano nerazzurro, fresco recordman di presenze, è diventato uno dei portieri di riferimento della Serie A proprio in Friuli. Sono 212 le presenze in cinque stagioni, e un primato che tuttora resiste: lo sloveno ha parato 26 rigori in Serie A (nessuno come lui), 18 di questi con la maglia dell’Udinese (di cui 2 proprio all’Inter).

UDINE-BARCELLONA – Il Nino Maravilla scocca invece il volo per Barcellona grazie alle prodezze con l’Udinese. Per Sanchez 21 reti in 112 gare in tre anni tra il 2008 e il 2011 e una straordinaria intesa con Antonio Di Natale. Tre stagioni ad altissima qualità, che portano il cileno alla maglia del Barcellona (prima di quelle di Arsenal, Manchester United e – appunto – Inter).

SCELTA DI CUORE – Nell’Udinese gioca invece un solo ex giocatore – nonché tifoso – dell’Inter. Si tratta di Daniele Padelli, che in bianconero ci era tuttavia già stato. 12 presenze tra 2011 e 2013, prima di passare al Torino e poi in nerazzurro (9 presenze in quattro anni). Padelli è da sempre tifoso dell’Inter, e ritorna in Friuli proprio dopo aver festeggiato lo Scudetto numero diciannove della storia nerazzurra. Anche per lui si aprirà l’album dei ricordi oggi a San Siro.