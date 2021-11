Ex di Inter-Napoli: Spalletti ritrova San Siro, Politano no

In Inter-Napoli (stasera a San Siro alle 18) Luciano Spalletti tornerà a San Siro da avversario. Matteo Politano sarà invece costretto a saltare la sfida, essendo positivo al COVID-19 (vedi comunicato).

RITORNO IN VETTA – Inter-Napoli non sarà una sfida qualsiasi per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo non solo dovrà tentare di vincere per essere solo in vetta. Ma dovrà farlo anche contro il suo passato, nello stadio che lo ha visto due anni protagonista. Stagioni per certi versi indimenticabili, in cui i tifosi dell’Inter hanno vissuto emozioni tanto intese quanto contrastanti. Dal ritorno in Champions League al fotofinish, proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi, all’esaltante vittoria casalinga sul Tottenham. Senza dimenticare però le grane provocate da Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Due stagioni “consumanti” per Spalletti, che però ha sempre lavorato con orgoglio e fierezza, riportando l’Inter al massimo livello della competitività.

RICORDI AGRODOLCI – Molto meno solido invece il legame nato tra l’Inter, i suoi tifosi e Matteo Politano. L’attaccante scuola Roma arriva a Milano nell’estate 2018 e vive una prima stagione – proprio sotto la guida di Spalletti – complessivamente positiva. Sei gol in quarantotto presenze, con la sensazione di essere una delle migliori alternative per le corsie esterne. Ma tutto questo si spegne presto nella stagione successiva. Sotto la guida di Antonio Conte l’attuale attaccante del Napoli non trova la stessa continuità, col minutaggio che si riduce drasticamente. Dopo il tentativo di ritorno alla Roma (con tanto di sciarpa indossata e visite mediche), è il Napoli ad acquisirne le prestazioni. Politano in azzurro è già a quindici gol in ottantatré gare, ma stasera non potrà provare a colpire la sua ex squadra. L’esterno offensivo è positivo al COVID-19: sfida rimandata. In panchina per Inter-Napoli andrà Juan Jesus, nerazzurro dal 2012 al 2017 (142 presenze tutt’altro che memorabili).