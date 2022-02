Ex di Inter-Milan: Calhanoglu e Ibrahimovic col dente avvelenato

È il giorno di Inter-Milan, derby valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, che si giocherà oggi alle ore 18.00 (qui per sapere come vederla). La stracittadina vedrà contro due ex per squadra, Calhanoglu e Ibrahimovic su tutti.

PASSATO CANCELLATO – Da questa stagione, Inter-Milan è per certi versi la partita di Hakan Calhanoglu. E non potrebbe essere altrimenti per un giocatore passato in nerazzurro dopo quattro stagioni in rossonero, andatosene per di più a parametro zero. All’andata l’accoglienza dei suoi ex tifosi per il numero 20 dell’Inter non fu delle più calorose, com’era lecito attendersi. Ma Calhanoglu ha dimostrato di reggere egregiamente la pressione, trasformando addirittura il rigore del vantaggio nerazzurro (con annessa esultanza polemica a seguire). Quattro anni di carriera spazzati via in un tiro dagli undici metri, che ha indirizzato quella partita e anche la stagione di Calhanoglu, per certi versi.

RIMPIANTO RANCOROSO – A parti invertite il nome più grosso è quello di Zlatan Ibrahimovic. Che, nonostante tre anni di vittorie con l’Inter, con la maglia del Milan ha spesso e volentieri trafitto la sua squadra. Per la precisione sono 8 i gol di Ibrahimovic in nove derby contro i nerazzurri, che però hanno fruttato solo tre vittorie. Tuttavia un numero di reti sufficienti a fare dell’Inter la quarta squadra italiana più colpita dallo svedese. L’11 rossonero non sarà però parte della sfida oggi, quantomeno non dal 1′ (qui aggiornamenti sulle sue condizioni).

NESSUN RIMPIANTO – Inter-Milan vede poi altre due ex presenti, uno per parte, che tuttavia non hanno lasciato troppi rimpianti. E non certo per colpa loro, ma quanto meno del tempismo con cui hanno vissuto dall’altra parte del Naviglio. Stefano Pioli arriva all’Inter nel novembre 2016 esordendo proprio in un derby (terminato 2-2): sulla panchina nerazzurra rimarrà però 27 partite al massimo, venendo esonerato a inizio maggio dopo aver collezionato 2 punti nelle sette partite precedenti. Matteo Darmian è invece un prodotto del vivaio rossonero, che raccoglie anche 6 presenze in prima squadra, prima di allontanarsi da Milano. Per poi tornare a undici anni di distanza e risultare uno degli uomini decisivi per lo Scudetto numero 19 dell’Inter.