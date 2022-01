Ex di Atalanta-Inter: Inzaghi-Gasperini e Bastoni-Gagliardini agli opposti

Atalanta-Inter (stasera ore 20.45) è una sfida al passato per entrambi i tecnici, Inzaghi e Gasperini, e anche per due calciatori interisti, Bastoni e Gagliardini. Ripercorriamo le esperienze coi colori invertiti.

RAMPA DI LANCIO – Atalanta-Inter offrirà a due calciatori ospiti l’occasione di buttare un occhio al passato. Bergamo è infatti stato un trampolino di lancio sia per Alessandro Bastoni, sia per Roberto Gagliardini. Entrambi hanno mosso i primi passi nel calcio nel vivaio atalantino, crescendo poi fino alla maggiore età. Ma tutti e due hanno raccolto in fondo pochi minuti con la Prima Squadra: 16 presenze per Gagliardini, appena 9 per Bastoni. Che ora sono invece due certezze dell’Inter, con cui hanno vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

DA DIMENTICARE – Anche per Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi sarà una sfida da “ex”. Ma dai contorni decisamente opposti rispetto ai due calciatori menzionati in precedenza. Il tecnico dell’Inter indossò i colori dell’Atalanta nella stagione 2007/08, senza tuttavia mai trovare il gol in 19 partite disputate. Gasperini invece iniziò la stagione 2011/12 da tecnico dell’Inter, ma la sua esperienza fu completamente da dimenticare. Da allenatore nerazzurro durò appena due mesi e mezzo, con l’invidiabile borsino di 4 sconfitte in 5 partite totali (tra cui la Supercoppa Italiana 2011).