Europa League, domani il sorteggio degli ottavi: le avversarie dell’Inter

Il sorteggio degli ottavi di Europa League si svolgerà domani, nonostante manchi ancora l’ultima qualificata (vedi articolo). Ecco le squadre che domani saranno protagoniste a Nyon, con Inter e Roma che hanno entrambe passato il turno.

SUBITO SORTEGGIO – Domani alle ore 13 si conosceranno quasi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. “Quasi” perché Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte si giocherà alle ore 18, dopo il rinvio di oggi (vedi articolo), e il nome della squadra qualificata sarà ancora sconosciuto. Non cambia nulla per la procedura, visto che da domani spariscono tutti i paletti: possibili sia derby nazionali (l’Inter può quindi incontrare la Roma) sia sfide con le rivali del girone. Si gioca giovedì 12 marzo l’andata e sette giorni dopo il ritorno, la prima squadra estratta farà l’andata in casa. Come ai sedicesimi doppio orario (18.55 e 21).

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Basilea (Svizzera)

Bayer Leverkusen (Germania)

Copenaghen (Danimarca)

Getafe (Spagna)

Inter (Italia)

Istanbul Basaksehir (Turchia)

LASK (Austria)

Manchester United (Inghilterra)

Olympiakos (Grecia)

Rangers (Scozia)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Siviglia (Spagna)

Wolfsburg (Germania)

Wolverhampton (Inghilterra)

Vincente Red Bull Salisburgo-Eintracht Francoforte (andata 1-4)

Il sorteggio di quarti e semifinali di Europa League si terrà venerdì 20 marzo.