Europa League, sedicesimi: oggi Ludogorets-Inter, partite e diretta TV

Condividi questo articolo

L’Europa League completa la prima settimana di competizioni UEFA per quanto riguarda il 2020. Delle tre di partenza è rimasta solo la Roma, con l’arrivo dell’Inter dalla Champions League: le due italiane saranno protagoniste questa sera, con i giallorossi trasmessi in diretta TV anche in chiaro. Ecco il programma completo dell’andata dei sedicesimi.

EUROPA LEAGUE – ANDATA SEDICESIMI

CFR Cluj-Siviglia – giovedì 20 febbraio ore 18.55

Club Brugge-Manchester United – giovedì 20 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

Copenaghen-Celtic – giovedì 20 febbraio ore 18.55

Eintracht Francoforte-Red Bull Salisburgo – giovedì 20 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 256

Getafe-Ajax – giovedì 20 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 255

Ludogorets-Inter – giovedì 20 febbraio ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Shakhtar Donetsk-Benfica – giovedì 20 febbraio ore 18.55

Sporting CP-Istanbul Basaksehir – giovedì 20 febbraio ore 18.55

APOEL-Basilea – giovedì 20 febbraio ore 21

AZ Alkmaar-LASK – giovedì 20 febbraio ore 21

Bayer Leverkusen-Porto – giovedì 20 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

Olympiakos-Arsenal – giovedì 20 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

Rangers-Braga – giovedì 20 febbraio ore 21

Roma-Gent – giovedì 20 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Wolverhampton-Espanyol – giovedì 20 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

Wolfsburg-Malmo – giovedì 20 febbraio ore 21

Per ogni blocco di partite sarà visibile Diretta Gol Europa League sul canale Sky Sport 251.